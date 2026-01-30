Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Petek,
30. 1. 2026,
10.52

Petek, 30. 1. 2026, 10.52

1 ura, 12 minut

Nogometna tržnica, 30. januar

Nejc Gradišar se iz Egipta vrača blizu Slovenije

Avtorji:
R. P., STA

Nejc Gradišar | Nejc Gradišar je pred dvema letoma dosegel reprezentančni prvenec za zmago v ZDA (1:0). | Foto Reuters

Nejc Gradišar je pred dvema letoma dosegel reprezentančni prvenec za zmago v ZDA (1:0).

Foto: Reuters

Slovenski nogometni reprezentant Nejc Gradišar bo do konca sezone kot posojen nogometaš egiptovskega Al Ahlija igral na Madžarskem. Kot je poročala uradna spletna stran kluba, bo 23-letnik nosil dres Ujpesta, pri katerem igrata tudi slovenska napadalca Aljoša Matko in Milan Tučić. Pri Transfermarktu so zapisali, da bodo Madžari za posojo odšteli 250.000 evrov.

Luka Zahović, Gornik
Sportal Luka Zahović se seli, Aleš Arnol ostaja

"Z Nejcem Gradišarjem smo pripeljali odličnega napadalca, ta s svojo višino in agresivnostjo zagotavlja igro, ki jo potrebujemo v kazenskem prostoru. Poleg tega pa pozna madžarsko okolje," je povedal športni direktor Ujpesta Pal Dardai.

Gradišar, nekdaj član Brava in Brežic, se je uveljavil pri Rogaški, iz katere je poleti 2024 za 400.000 evrov prestopil k madžarskemu Videotonu. Že pol leta pozneje ga je ta madžarski zdajšnji drugoligaš za milijon evrov prodal v Egipt.

Ujpest, pri katerem je Aljoša Matko doslej dosegel 11 golov in si deli prvo mesto med strelci, Milan Tučić pa je pri treh zadetkih, v madžarski ligi trenutno zaseda deveto mesto v 12-članski ligi, kjer ima po 19 krogih 15 točk zaostanka za vodilnim Györom. ZTE Zalaegerszeg vratarja Žana Mauricia pa je sedmi s štirimi točkami več od Ujpesta.

