Ž. L.

Četrtek,
29. 1. 2026,
17.25

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Nogometna tržnica

Luka Zahović se poslavlja od Poljske, to je njegov novi klub

Ž. L.

Luka Zahović, Gornik | Luka Zahović se s Poljske seli v Romunijo. | Foto Guliverimage

Luka Zahović se s Poljske seli v Romunijo.

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni napadalec Luka Zahović se po šestih letih igranja na Poljskem seli v novo državo. Tridesetletnik bo kariero nadaljeval pri romunskem prvoligašu Cluju, ki je prestop že potrdil na svoji spletni strani.

Luka Zahović je kariero začel pri Mariboru, poleg vijoličnega pa je nosil še drese nizozemskega Herenveena ter poljskih Pogona Szczecina in v zadnjem letu in pol Gornika Zabrzeja.

Cluj je trenutno deveti v 16-članski elitni romunski ligi, za vodilno Universitateo Craiovo zaostaja za 14 točk po 23 krogih.

V romunski ligi od Slovencev igra še Michael Pavlović, ki je z Botosanijem peti.

