Avtorji:
Pe. M., STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
17.58

Osveženo pred

41 minut

Liga ICE, 21. in 22. februar

Olimpija v podaljšku do zmage v Linzu

Black Wings Linz : HK Olimpija | Olimpija je v podaljšku zmagala pri Linzu. | Foto BWL / Draxler

Olimpija je v podaljšku zmagala pri Linzu.

Foto: BWL / Draxler

Hokejisti HK Olimpija so na gostovanju v Linzu z golom T. J. Brennana v podaljšku zmagali z 2:1. Vratar Luka Kolin, ki je po poškodbi Lukaša Horaka prvo ime v ljubljanskem golu, je zaustavil 33 od 34 strelov. Zmaje je vodil pomočnik Andrej Tavželj, saj si je glavni trener Ben Cooper zaradi dogajanja ob koncu petkove tekme na Koroškem prislužil eno tekmo prepovedi in denarno kazen. Olimpija je trenutno peta in si je že zagotovila končnico. Predzadnjo tekmo rednega bo odigrala v sredo doma proti Bolzanu. Linz je deveti in se še bori za mesta med sedmim in desetim, ki vodijo v dodatne boje za končnico.

Sportal Američani natanko 46 let po čudežu na ledu znova olimpijski prvaki!

Ljubljanski hokejisti so dobili dve točki v boju za četrto mesto, ki kot zadnje še prinaša prednost domačega terena v končnici. Dve tekmi pred koncem rednega dela so zdaj peti s 83 točkami, tri več imajo hokejisti Bolzana, naslednji tekmeci v sredo, ki pa imajo tudi tekmo manj.

Potem ko so v petek Ljubljančani v tekmi z malo goli klonili proti vodilni ekipi lige KAC v Celovcu (za 0:2 so drugi gol dobili na prazna vrata), je bil danes scenarij pri učinkovitosti podoben.

Domači, ki se borijo za čim boljše izhodišče med moštvi v boju za dodatne kvalifikacije za končnico, so imeli nekaj več strelov, a je ljubljanski vratar Luka Kolin - v kadru še vedno ni poškodovanega Lukaša Horaka - dobil le en zadetek.

Evan Polei je zadel za 1:0. | Foto: BWL / Draxler Evan Polei je zadel za 1:0. Foto: BWL / Draxler

Začetek je bil sicer boljši za goste, ki so zadeli v uvodu prve tretjine, strelec je bil Evan Polei, pa potem zadeli še okvir gola. A so še v prvem delu hokejisti Linza ob igralcu več izenačili.

Takšen izid je ostal nespremenjen vse do konca. Nobena od ekip ni izkoristila niti priložnosti ob igri z igralcem več, tako da sta šli v podaljšek.

V tem pa so do dveh točk prišli zmaji, ko je TJ Brennan v 64. minuti izkoristil še en "power play" in poskrbel za končnih 2:1.

Kolin je zaustavil 33 strelov. Olimpija bo v sredo gostila Bolzano. | Foto: BWL / Draxler Kolin je zaustavil 33 strelov. Olimpija bo v sredo gostila Bolzano. Foto: BWL / Draxler

Do konca rednega dela, ko bodo vse ekipe zbrale po 48 tekem, imajo zeleno-beli še dva dvoboja. V sredo v Tivoliju z neposrednimi sosedi na lestvici iz Bolzana, dva dni pozneje pa bodo šli še na gostovanje k Pustertalu.

ICEHL, 21. in 22. februar:

Lestvica:

