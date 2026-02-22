Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
7.00

Nedelja, 22. 2. 2026, 7.00

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 22. februar

Zadnji slovenski nastop in zadnjih pet kompletov kolajn

Avtorji:
Pe. M., STA

Tekačice se bodo podale na 50-kilometrsko razdaljo. | Foto Guliverimage

Tekačice se bodo podale na 50-kilometrsko razdaljo.

Foto: Guliverimage

Zimske olimpijske igre v Italiji so pri koncu. Zadnji tekmovalni dan prinaša pet končnih odločitev. Slovenski športniki so z nastopi na igrah Milano Cortina 2026, na katerih so osvojili štiri olimpijske kolajne - dve zlati ter po eno srebrno in bronasto - večinoma že končali, mnogi so se tudi že vrnili domov. Nastop čaka le še smučarsko tekačico Nežo Žerjav na 50-kilometrski preizkušnji.

Poleg tekme smučarskih tekačic bodo izvedli še zadnji dve vožnji v bobu štirisedu za moške, švicarska in švedska ženska ekipa v krlingu pa se bosta pomerili za zlato kolajno. Smučarke prostega sloga se bodo pomerile še v snežnem žlebu, kolajne bi morali razdeliti že v soboto, a je organizatorjem zagodlo vreme.

Tradicionalno bo kot zadnji olimpijski obračun na sporedu finale v moškem hokeju na ledu, v katerem bosta igrali doslej še neporaženi reprezentanci Kanade in ZDA.

Večerna slovesnost v Veroni

Z večerno sklepno slovesnostjo v znamenitem amfiteatru v Veroni se bodo končale zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. Olimpijski ogenj bo ugasnil, olimpijsko zastavo pa bodo prevzeli predstavniki francoskih Alp, ki bodo igre gostile čez štiri leta.

Verona bo gostila slovesnost ob koncu iger. | Foto: Reuters Verona bo gostila slovesnost ob koncu iger. Foto: Reuters

Podrobnosti programa niso znane, po napovedih organizatorjev bo šlo za preplet športa, umetnosti in italijanske kulture ob raznoliki glasbeni spremljavi. Slavje se bo razširilo tudi izven Arene, med drugim na trg Bra, na enem od prizorišč tekmovanj v Teseru v dolini Fiemme pa bo nebo osvetlilo 300 dronov. Nastopili naj bi tudi številni zvezdniki, med njimi italijanski pevec Achille Lauro.

Končne odločitve (5):

Bob:
10.00 štirised, tretja in četrta vožnja, moški

Smučarski tek:
10.00 50 km, klasično, ženske (Neža Žerjav)

Krling:
- boji za kolajne, ženske:
11.05 Švica - Švedska

Smučanje prostega sloga:
snežni žleb, finale, ženske

Hokej, finale, moški:
14.10 Kanada - ZDA

20.00 Zaključna slovesnost

