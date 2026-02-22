Američani natanko 46 let po čudežu na ledu znova olimpijski prvaki!

Hokejisti ZDA se veselijo tretjega naslova olimpijskega prvaka. V velikem finalu olimpijskih iger so z zlatim zadetkom Jacka Hughesa v podaljšku z 2:1 premagali Kanado in tretje zlato olimpijsko odličje osvojili natanko 46 let po zadnjem olimpijskem naslovu, ko je amatersko moštvo v Lake Placidu na kolena spravilo Sovjetsko zvezo . Bron je pripadel Fincem, ki so v soboto s 6:1 premagali Slovake.

Hokej na ledu, moški – finale:

Nedelja, 22. februar

Vratar Connor Hellebuyck je odlično reševal rojake, zbral je 41 obramb, Američani pa so na vrata tekmecev sprožili 28 strelov. Foto: Reuters

Američani so osvojili tretje zlato po letih 1960 in 1980, prvič pa so slavili na igrah izven ZDA. Imajo pa še osem srebrnih in eno bronasto medaljo.

V uvodnem delu prve tretjine so bili nevarnejši Kanadčani, ki so proti ameriškim vratom sprožili kar nekaj strelov, čeprav so hokejisti Združenih držav od prve minute poskušali z agresivnim pristopom.

Matt Boldy je v prvi tretjini izigral kanadsko obrambo in mojstrsko zadel. Foto: Guliverimage Obetavne situacije Kanade so ostale neizkoriščene, na drugi strani pa je po šestih minutah igre sledila ekspresna kazen. Za mojstrovino je s samostojnim prodorom poskrbel Matt Boldy in Američane popeljal v vodstvo. Do konca prve tretjine se rezultat ni spremenil; na italijanskem ledu se pričakovano odvija izenačen, trd dvoboj, ki pa je zaradi velikega vložka tudi poln manjših napak.

Kanadski kapetan Connor McDavid - kapetansko črko mu je predal poškodovani Sidney Crosby, ki je med gledalci - je imel v deveti minuti nadaljevanja lepo priložnost, a je bil odlični vratar Connor Hellebuyck tudi tokrat na mestu.

Kanadčani so ob koncu druge tretjine izenačili. Foto: Reuters Nato pa dve hitri izključitvi Američanov, ki so velikemu tekmecu omogočili, da je kar minuto in pol igral z dvema igralcema več. Pa tudi to Kanadčanom ni pomagalo, ZDA so jih na začetku dvojne kazni dobro zaustavljale, nato pa je svoje delo izvrstno opravil Hellebuyck. Kandčani so imeli pobudo, bili nevarnejši, premoč pa kronali v 39. minuti, ko so po dobljenem sodniškem metu hitro prenesli igro z leve na desno stran ledene ploskve, kjer je Cale Makar s sredine krogov sprožil in izenačil. Ekipi sta se na drugi odmor odpravili ob izenačenju (1:1).

Tudi v nadaljevanju so tempo diktirali Kanadčani, imeli več od igre, a zvezdniška zasedba nikakor ni uspela premagati Helleybucka. Američanom se je v 54. minuti ponudila velika priložnost za zadetek z igralcem več, Sam Bennett je moral zaradi visoke palice za štiri minute na kazensko klop. Potem ko se je tri četrt kazni Bennettu izteklo, pa je moral na kazensko klop ameriški napadalec Jack Hughes. Kanadčani so ob koncu rednega dela z igralcem več še zapretili, a izid se do konca 60. minute ni spremenil. Jack Hughes je v 62. minuti zabil zmagoviti gol. Foto: Reuters

O prvaku je tako odločal podaljšek, v drugi minuti katerega je Jack Hughes zabil za veliko zmago ZDA in tretji naslov olimpijskih prvakov v zgodovini. Veselje ob osvojenem tretjem naslovu olimpijskih prvakov. Foto: Reuters

Vratar Connor Hellebuyck je opravil izjemno delo. Foto: Reuters

Prvič po 46 letih

Američani so do finala v Milanu oba naslova osvojili na domačem ledu. Leta 1960 so slavili v Squaw Valleyju, 22. februarja leta 1980 pa so v Lake Placidu poskrbeli za t. i. čudež na ledu. Mlado amatersko ameriško moštvo je takrat pod taktirko Herba Brooksa v finalu na kolena spravilo sovjetski stroj in pripravilo prvovrstno presenečenje.

Bron so z zmago s 6:1 nad Slovaki osvojili Finci.

