Italijanski smučar prostega sloga Simone Deromedis je nov olimpijski prvak v smučarskem krosu, v disciplini Filipa Flisarja. Srebrno kolajno je v Livignu osvojil njegov rojak Federico Tomasoni, bronasto pa Švicar Alex Fiva.

Za 25-letnega zmagovalca Simoneja Deromedisa so bile to druge olimpijske igre, na prejšnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 je smučarski kros končal na petem mestu. Osemindvajsetletni Federico Tomasoni je tokrat na olimpijskih igrah sodeloval prvič, 40-letni tretjeuvrščeni Alex Fiva pa je bil pred štirimi leti srebrn.

Smučanje prostega sloga, kros, moški:

ZLATO: Simone Deromedis (Italija)

SREBRO: Federico Tomasoni (Italija)

BRON: Alex Fiva (Švica)