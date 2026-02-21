Sobota, 21. 2. 2026, 13.45
1 ura, 9 minut
ZOI 2026, Livigno, smučarski kros (m)
Odločali so centimetri, olimpijski prvak je Simone Deromedis
Italijanski smučar prostega sloga Simone Deromedis je nov olimpijski prvak v smučarskem krosu, v disciplini Filipa Flisarja. Srebrno kolajno je v Livignu osvojil njegov rojak Federico Tomasoni, bronasto pa Švicar Alex Fiva.
Za 25-letnega zmagovalca Simoneja Deromedisa so bile to druge olimpijske igre, na prejšnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 je smučarski kros končal na petem mestu. Osemindvajsetletni Federico Tomasoni je tokrat na olimpijskih igrah sodeloval prvič, 40-letni tretjeuvrščeni Alex Fiva pa je bil pred štirimi leti srebrn.
