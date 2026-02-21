Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
21. 2. 2026,
13.45

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Simone Deromedis Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre smučarski kros

Sobota, 21. 2. 2026, 13.45

1 ura, 9 minut

ZOI 2026, Livigno, smučarski kros (m)

Odločali so centimetri, olimpijski prvak je Simone Deromedis

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
smučarski kros ZOI Simone Deromedis | V tesni odločitvi v finalu je zlata kolajna pripadla Simoneju Deromedisu. | Foto Reuters

V tesni odločitvi v finalu je zlata kolajna pripadla Simoneju Deromedisu.

Foto: Reuters

Italijanski smučar prostega sloga Simone Deromedis je nov olimpijski prvak v smučarskem krosu, v disciplini Filipa Flisarja. Srebrno kolajno je v Livignu osvojil njegov rojak Federico Tomasoni, bronasto pa Švicar Alex Fiva.

Za 25-letnega zmagovalca Simoneja Deromedisa so bile to druge olimpijske igre, na prejšnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 je smučarski kros končal na petem mestu. Osemindvajsetletni Federico Tomasoni je tokrat na olimpijskih igrah sodeloval prvič, 40-letni tretjeuvrščeni Alex Fiva pa je bil pred štirimi leti srebrn.

Smučanje prostega sloga, kros, moški:
ZLATO: Simone Deromedis (Italija)
SREBRO: Federico Tomasoni (Italija)
BRON: Alex Fiva (Švica)
Simone Deromedis Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre smučarski kros
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.