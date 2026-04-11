vrhovni vodja Izrael Teheran ZDA Iran Vojna v Iranu

Po tednih ugibanj razkrili, v kakšnem stanju je Modžtaba Hamenej

Modžtaba Hamenej | Viri trdijo, da je bil Hamenejev obraz v napadu na kompleks vrhovnega vodje v Teheranu močno iznakažen, utrpel pa je tudi hude poškodbe ene ali obeh nog. | Foto Guliverimage

Viri trdijo, da je bil Hamenejev obraz v napadu na kompleks vrhovnega vodje v Teheranu močno iznakažen, utrpel pa je tudi hude poškodbe ene ali obeh nog.

Novi iranski vrhovni vodja Modžtaba Hamenej, ki je po napadu na Teheran na položaju nasledil svojega očeta Alija Hameneja, se od začetka vojne v Iranu še vedno ni pojavil v javnosti, kar je sprožilo ugibanja, da je bil v napadu ubit tudi on. Trije viri so zdaj za agencijo Reuters potrdili, da Hamenej okreva po hudih poškodbah.

Viri trdijo, da je bil Hamenejev obraz v napadu na kompleks vrhovnega vodje v Teheranu močno iznakažen, utrpel pa je tudi hude poškodbe ene ali obeh nog, vendar 56-letnik po poškodbah okreva in je priseben, so dodali.

Prek avdiopovezav naj bi se udeleževal srečanj z visokimi uradniki, vključen pa je tudi v sprejemanje vseh pomembnih odločitev, vključno s tistimi, ki so povezane s sprejetjem mirovnega sporazuma.

Trditve virov se skladajo z izjavo ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha, ki je 13. marca dejal, da je bil Hamenej v napadu na Teheran "ranjen in je iznakažen". Vir iz ameriških obveščevalnih služb pa je za Reuters povedal, da naj bi Hamenej v napadu izgubil nogo.

