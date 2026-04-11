Novi iranski vrhovni vodja Modžtaba Hamenej, ki je po napadu na Teheran na položaju nasledil svojega očeta Alija Hameneja, se od začetka vojne v Iranu še vedno ni pojavil v javnosti, kar je sprožilo ugibanja, da je bil v napadu ubit tudi on. Trije viri so zdaj za agencijo Reuters potrdili, da Hamenej okreva po hudih poškodbah.

Viri trdijo, da je bil Hamenejev obraz v napadu na kompleks vrhovnega vodje v Teheranu močno iznakažen, utrpel pa je tudi hude poškodbe ene ali obeh nog, vendar 56-letnik po poškodbah okreva in je priseben, so dodali.

Prek avdiopovezav naj bi se udeleževal srečanj z visokimi uradniki, vključen pa je tudi v sprejemanje vseh pomembnih odločitev, vključno s tistimi, ki so povezane s sprejetjem mirovnega sporazuma.

Trditve virov se skladajo z izjavo ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha, ki je 13. marca dejal, da je bil Hamenej v napadu na Teheran "ranjen in je iznakažen". Vir iz ameriških obveščevalnih služb pa je za Reuters povedal, da naj bi Hamenej v napadu izgubil nogo.