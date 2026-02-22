Connor McDavid MVP olimpijskega hokejskega turnirja

Po končani finalni tekmi moškega olimpijskega hokejskega turnirja so izbrali najboljše igralce tekmovanja v Milanu. Nagrado za najkoristnejšega igralca iger (MVP) je dobil Kanadčan Connor McDavid.

Čeprav je Kanada v velikem finalu izgubila z ZDA po podaljšku z 1:2, je nagrado MVP turnirja dobil član srebrne zasedbe. McDavid si je nagrado prislužil s 13 točkami na šestih tekmah, s čimer je tudi postavil nov rekord po številu doseženih točk na OI, ko so igrali tudi hokejisti iz lige NHL.

McDavid je obenem prejel tudi nagrado vodstva tekmovanja za najboljšega napadalca, medtem ko sta nagradi za najboljšega vratarja in branilca pripadli članoma zmagovite ameriške ekipe. Najboljši vratar je Connor Hellebuyck, branilec pa Quinn Hughes. Hellebuyck je imel najboljši odstotek obramb (95,62) na igrah, Hughes pa je bil z osmimi točkami najučinkovitejši branilec.

Connor Hellebuyck Foto: Reuters

Vsi trije igralci z nagradami vodstva tekmovanja so tudi v idealni postavi OI, ki so jo izbrali novinarji. Poleg njih pa so v šesterici še kanadski branilec Cale Makar ter napadalca, Kanadčan Macklin Celebrini in Slovak Juraj Slafkovsky.