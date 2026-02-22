Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
19.13

Nedelja, 22. 2. 2026, 19.13

Najboljši posamezniki

Connor McDavid MVP olimpijskega hokejskega turnirja

Connor McDavid

Connor McDavid je bil izbran za najkoristnejšega igralca turnirja.

Foto: Reuters

Po končani finalni tekmi moškega olimpijskega hokejskega turnirja so izbrali najboljše igralce tekmovanja v Milanu. Nagrado za najkoristnejšega igralca iger (MVP) je dobil Kanadčan Connor McDavid.

Quinn Hughes, Jack Hughes
Kanada : ZDA, hokej na ledu, finale ZOI 2026
Čeprav je Kanada v velikem finalu izgubila z ZDA po podaljšku z 1:2, je nagrado MVP turnirja dobil član srebrne zasedbe. McDavid si je nagrado prislužil s 13 točkami na šestih tekmah, s čimer je tudi postavil nov rekord po številu doseženih točk na OI, ko so igrali tudi hokejisti iz lige NHL.

McDavid je obenem prejel tudi nagrado vodstva tekmovanja za najboljšega napadalca, medtem ko sta nagradi za najboljšega vratarja in branilca pripadli članoma zmagovite ameriške ekipe. Najboljši vratar je Connor Hellebuyck, branilec pa Quinn Hughes. Hellebuyck je imel najboljši odstotek obramb (95,62) na igrah, Hughes pa je bil z osmimi točkami najučinkovitejši branilec.

Connor Hellebuyck | Foto: Reuters

Vsi trije igralci z nagradami vodstva tekmovanja so tudi v idealni postavi OI, ki so jo izbrali novinarji. Poleg njih pa so v šesterici še kanadski branilec Cale Makar ter napadalca, Kanadčan Macklin Celebrini in Slovak Juraj Slafkovsky.

 Nagrade za igralce na OI:

- MVP (najkoristnejši igralec): Connor McDavid (Kanada)

- najboljši vratar: Connor Hellebuyck (ZDA)
- najboljši branilec: Quinn Hughes (ZDA)
- najboljši napadalec: Connor McDavid (Kanada)

* najboljša postava OI po izboru novinarjev:
- vratar: Connor Hellebuyck (ZDA)
- branilca: Quinn Hughes (ZDA), Cale Makar (Kanada)
- napadalci: Connor McDavid (Kanada), Macklin Celebrini (Kanada), Juraj Slafkovsky (Slovaška)

