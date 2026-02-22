Slovenska tekaška reprezentanca si je od letošnjih OI obetala več uspeha. V moškem delu ekipe to predvsem velja za sprinterske tekme, v ženskem si je na razdalji več obetala Anja Mandeljc, ki jo je tik pred igrami zdelala bolezen. Tekme v dolini Fiemme je sicer zaznamoval norveški zvezdnik Johannes Klaebo z vsemi možnimi osvojenimi zlatimi odličji.

Slovenski smučarski tekači so na olimpijske igre prišli z večjimi ambicijami, kot na koncu zapuščajo tekaški stadion v Teseru. Moški del reprezentance je za glavni cilj izpostavil posamični in ekipni sprint.

Prav zaradi tega so Miha Šimenc, Nejc Štern in Vili Črv izpustili uvodni skiatlon, da bi bili optimalno pripravljeni na sprint. Toda na njem so imeli veliko smole, izkušeni Šimenc je na 31. mestu za las zgrešil izločilne boje, medtem ko je debitant na igrah Štern v prvem zavoju zlomil palico.

Za Miho Šimenca so bile te olimpijske igre zadnje. Foto: Aleš Fevžer

Za eno mesto sta Šimenc in Štern napredovanje v finale zgrešila tudi na ekipnem sprintu ter končala na 16. mestu. Enako uvrstitev sta v ženski konkurenci dosegli Mandeljc in Lucija Medja. Na razdalji tekači niso posegli po vidnejših uvrstitvah, še najvišje je bil Vili Črv na kraljevski razdalji 50 km s 30. mestom, a kjer nastopa bistveno manj tekmovalcev kot na krajših razdaljah.

Mandeljc, edina slovenska predstavnica v tej sezoni svetovnega pokala, si je največ obetala v svoji paradni disciplini na 10 km prosto. Toda tik pred igrami je 26-letnico zdelala bolezen, izpustila je uvodno tekmo in ni bila povsem stoodstotna niti na 10 km, kjer je bila 48.

Preostale manj izkušene tekačice so na igrah nabirale predvsem nove izkušnje z velikih tekmovanj in niso imele večjih rezultatskih pričakovanj. Ob Medji je debi na igrah doživela Tia Janežič, drugič je nastopila Neža Žerjav. Slednja je sicer s 34. mestom na 50 km postavila najboljši posamični ženski izid, a v zelo okrnjeni konkurenci. Tekačice so skupaj nastopile še v štafeti 4 x 7,5 km, bile ujete pred koncem in zasedle 18. mesto.

Sprint je bil glavni cilj, a ...

"Naš glavni cilj je bil sprint. Kot je povedal Miha, se je tisti dan počutil dobro pripravljenega, a je nekaj malega zmanjkalo, da bi se vse poklopilo. Tako pač je. V ženskem delu smo po bolezni Anje imeli težave z doseganjem boljših rezultatov. Vesel sem, da je zdaj nazaj, a so bile zanjo igre precej povprečne ali celo slabe. Tudi na ekipnem sprintu smo upali na finale, a tega nismo zmogli," je prav po tej preizkušnji igre ocenil glavni trener Ola Vigen Hattestad.

Šimenc, 30-letnik je nastopil na svojih tretjih igrah, je po nastopu na 50 km dejal, da so to zagotovo bile njegove zadnje: "Zagotovo sem si obetal več. Sprint je bil veliko višje v mojih načrtih. Potem se mi je vse skupaj podrlo, mentalno sem zelo padel. A tako je. Šport je krut. Lahko je zelo lep, a zna tudi zelo prizadeti in zato ga imamo radi."

Mladi Štern za svoje prve igre pravi, da ne more odnesti ničesar pozitivnega. Foto: Reuters

Mladi Štern za svoje prve igre pravi, da ne more odnesti ničesar pozitivnega: "V sprintu sem pričakoval uvrstitev med najboljših 30, a sem po 300 metrih zlomil palico. Potem sem imel še težave pri njeni menjavi. Tudi 10 km prosto je bilo pod pričakovanji, kljub temu da si nisem obetal nekega groznega rezultata. Na ekipnem sprintu sem pričakoval finale. Uvrstitev na igre je neka pozitivna izkušnja, toda to ni bil moj cilj."

Tudi Mandeljc svojih drugih OI ni ocenila pozitivno: "Rezultatsko nismo dosegli, kar smo si zadali, bili smo daleč od tega. Sem v eni najslabših form v zadnjih štirih letih, najslabše so se 'poklopile zvezde' z zdravjem in poškodbo. Vse se je nalagalo eno na drugo in igre niso bile užitek. Pol časa sem preživela v hotelu, čakala in počivala, da se pozdravim, zamudila odprtje iger in tekmo. Zelo sem razočarana."

"Rezultatsko nismo dosegli, kar smo si zadali, bili smo daleč od tega." Foto: Reuters

Smučarski tek je na letošnjih igrah sicer minil v znamenju 15-kratnega svetovnega prvaka Klaeba, ki je po lanskem domačem SP v Trondheimu, kjer je pobral vse možnih šest zlatih odličij, primat potrdil tudi na OI. S šestimi zlatimi medaljami je podrl rekord z največ osvojenimi zlatimi kolajnami na enih igrah, ob tem pa je letos postal tudi olimpijec z največ zimskimi zlatimi odličji (11).