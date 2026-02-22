Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Nedelja,
22. 2. 2026,
19.02

Domen Prevc Nika Prevc Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Nedelja, 22. 2. 2026, 19.02

1 dan, 22 ur

Lestvica odličij na ZOI v Milanu in Cortini

Norvežani nesporni zmagovalci, Slovenija pri vrhu števila kolajn na prebivalca

Johannes Hoesflot Klaebo | Norvežani so osvojili 18 zlatih odličij, tretjino Johannes Hoesflot Klaebo. | Foto Reuters

Norvežani so osvojili 18 zlatih odličij, tretjino Johannes Hoesflot Klaebo.

Foto: Reuters

Nesporni zmagovalci zimskih olimpijskih iger so Norvežani, ki so izboljšali svoj rekord v številu zlatih odličij. Osvojili so jih kar 18, dodali pa še 12 srebrnih in 11 bronastih kolajn – skupaj 41. Slovenska odprava se je vrnila s štirimi kolajnami, vse so osvojili smučarski skakalci. Slovenija je po številu osvojenih kolajn na prebivalca na četrtem mestu.

Domen Prevc Nika Prevc Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
