Nesporni zmagovalci zimskih olimpijskih iger so Norvežani, ki so izboljšali svoj rekord v številu zlatih odličij. Osvojili so jih kar 18, dodali pa še 12 srebrnih in 11 bronastih kolajn – skupaj 41. Slovenska odprava se je vrnila s štirimi kolajnami, vse so osvojili smučarski skakalci. Slovenija je po številu osvojenih kolajn na prebivalca na četrtem mestu.

Norveški športniki in športnice so v Italiji osvojili kar 41 odličij, od tega 18 zlatih, s čimer so še izboljšali svoj rekord. Kar tretjino zlatih je osvojil nesporni kralj smučarskega teka Johannes Hoesflot Klaebo, kar je nov zimski rekord.

Na drugem mestu so Američani z 12 zlatimi odličji, sicer pa s skupno 33. Sledijo Nizozemci in Italijani s po desetimi zlatimi kolajnami. Za gostitelji so izjemne igre, njihovi športniki so priborili kar 30 odličij.

Slovenski zlati kvartet Foto: Guliverimage

Slovenska odprava se je vrnila s štirimi odličji. Domen Prevc je postal olimpijski prvak na veliki skakalnici, skupaj s sestro Niko, Niko Vodan in Anžetom Laniškom se je zlata veselil tudi na tekmi mešanih ekip. Nika Prevc je osvojila celoten komplet odličij. Ob omenjenem zlatu še srebro in bron na posamičnih tekmah.

Slovenci so na 17. mestu med dobitniki kolajn. Te je osvojilo 29 držav.

Julia Simon, ki je ogromno prahu dvignila z afero bančna kartica, je osvojila tri zlate in srebrno odličje. Foto: Reuters

Več kot tri odličja so ob Klaebu osvojili še štirje, od tega kar trije iz dominantne francoske biatlonske vrste. Biatlonka Julia Simon je bila trikrat zlata in enkrat srebrna, Quentin Fillon Maillet je trem zlatim kolajnam dodal še bron, Lou Jeanmonnot pa dvema zlatima še srebro in bron. Nizozemski hitrostni drsalec Jens van 't Wout se je okitil s tremi zlatimi odličji in bronom.

Trikrat sta se naslovov olimpijskega prvaka veselila še norveški nordijski kombinatorec Jens Luraas Oftebro in švicarski alpski smučar Franjo von Allmen.

Četrto mesto po številu kolajn na prebivalca Foto: Guliverimage Norveška je s tako veliko zalogo medalj zasedla tudi prvo mesto po številu medalj na prebivalca, in sicer z eno osvojeno medaljo na okoli 140 tisoč prebivalcev po podatkih Data Commonsa. Slovenija je na četrtem mestu z eno medaljo na 530 tisoč ljudi. Pred slovensko odpravo sta se uvrstili še Švica (medalja na 390 tisoč prebivalcev) in Avstrija (medalja na 510 tisoč prebivalcev). Vir: STA Vir: STA

Mesto Država Zlato Srebro Bron Skupno 1 Norveška 18 12 11 41 2 ZDA 12 12 9 33 3 Nizozemska 10 7 3 20 4 Italija 10 6 14 30 5 Nemčija 8 10 8 26 6 Francija 8 9 6 23 7 Švedska 8 6 4 18 8 Švica 6 9 8 23 9 Avstrija 5 8 5 18 10 Japonska 5 7 12 24 11 Kanada 5 7 9 21 12 Kitajska 5 4 6 15 13 Južna Koreja 3 4 3 10 14 Avstralija 3 2 1 6 15 Velika Britanija 3 1 1 5 16 Češka 2 2 1 5 17 Slovenija 2 1 1 4 18 Španija 1 0 2 3 19 Brazilija 1 0 0 1 19 Kazahstan 1 0 0 1 21 Poljska 0 3 1 4 22 Nova Zelandija 0 2 1 3 23 Finska 0 1 5 6 24 Latvija 0 1 1 2 25 Danska 0 1 0 1 25 Estonija 0 1 0 1 25 Gruzija 0 1 0 1 28 Bolgarija 0 0 2 2 29 Belgija 0 0 1 1