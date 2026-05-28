Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
28. 5. 2026,
18.05

Osveženo pred

48 minut

Norveška Kirkenes Rusija Ukrajina Oleksij Havriš

Ukrajinci rotijo Zahod: Ne storite tega

Norveški vojaki | Ukrajinci Norvežane, ki mejijo na Rusijo, pozivajo, naj ne bodo naivni glede načrtov Moskve. Na fotografiji: norveški vojaki na vaji na Finskem marca 2024.

Ukrajinci Norvežane, ki mejijo na Rusijo, pozivajo, naj ne bodo naivni glede načrtov Moskve. Na fotografiji: norveški vojaki na vaji na Finskem marca 2024.

Foto: Guliverimage

Ukrajinske izkušnje in tehnologija se lahko uporabijo vzdolž norveške meje z Rusijo, je prepričan ukrajinski veleposlanik na Norveškem Oleksij Havriš. Norvežanom polaga na srce, naj glede Rusije ne bodo tako naivni, kot so bili Ukrajinci leta 2014.

"Govorim vam kot človek, ki je osebno prestal ta pekel. Leta 2014, ko je Rusija začela prvo fazo okupacije ukrajinskega Donbasa, je bil moj dom bombardiran," je Oleksij Havriš povedal udeležencem konference v Kirkenesu, norveškem mestu, ki leži le nekaj kilometrov od ruske meje.

Ukrajina leta 2014 ni bila pripravljena na vojno z Rusijo

"Odločil sem se, da odidem, vzamem svojo družino, počakam in si zgradim novo življenje na varnem mestu. Mislil sem, da se lahko preprosto skrijem pred vojno. Tistega leta sem izgubil vse – svoj dom, svoje imetje in svojo preteklost."

Ko se je vojna začela, Ukrajina ni bila pripravljena, je pojasnil veleposlanik Havriš, ki je bil aprila lani imenovan za ukrajinskega veleposlanika na Norveškem.

Ukrajinski poziv Norveški, ki meji na Rusijo

Veleposlanik je po poročanju norveškega medija Barents Observer Norveško pozval, naj ostane budna in okrepi pripravljenost. V primeru krize ali vojne bi morali Norvežani izbrati boj namesto bega, tudi če se zdi odhod lažja možnost, je poudaril .

Norveška je bila v času hladne vojne edina evropska članica Nata, ki je mejila neposredno na Sovjetsko zvezo. Zaradi ruskega napada na Ukrajino je članica Nata postala tudi Finska, ki ima zdaj od članic Nata najdaljšo mejo z Rusijo. Na fotografiji: mejni prehod Storskog-Borisoglebsk, ki leži 16 kilometrov vzhodno od Kirkenesa.

"Na skrajnem severu, v regiji, za katero so značilne ogromne razdalje, ostro podnebje in kritično nizka gostota prebivalstva, se zdi iluzija bega ali načrtovane evakuacije še posebej mamljiva. Zdi se racionalno oditi, počakati na nevihto na varnem mestu in rešiti življenja. Vendar je to smrtonosna zmota."

"Ne zapustite stražnega stolpa, ste na prvi bojni črti"

"Učite se iz naših napak. Ne zapustite stražnega stolpa. Tukaj v Kirkenesu stojite na prvi bojni črti. Ste glavni stražni stolp demokratičnega sveta na severu," je pojasnil ukrajinski veleposlanik.

"Če odstopite le en meter svoje zemlje, če bežite, se agresor ne ustavi. Vzame vam dom, kopiči vire, gradi nova mostišča in nekaj let pozneje pride spet na nov način."

V konferenčni dvorani, ki se nahaja manj kot deset kilometrov od ruske meje, je govor naredil močan vtis, še piše Barents observer.

Naivnost Ukrajincev v Donbasu

V pogovoru za omenjeni medij je Havriš še dejal, da so Ukrajinci plačali visoko ceno, ker na začetku vojne (mišljeno je že leto 2014, ko je Rusija zasedla Krim in podprla proruske zagovornike odcepitve Donbasa od Ukrajine, op. p.) niso bili pripravljeni na rusko agresijo.

Naivnost in pasivnost glede ciljev Moskve sta bili veliki zlasti v Donbasu, ki ga sestavljata ukrajinski regiji Doneck in Lugansk. To je bilo svarilo za druge ukrajinske regije, ki mejijo na Rusijo, kot je regija Sumi-Černigov, je še dejal Havriš.

