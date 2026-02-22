Predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Johan Eliasch, ki je tudi član Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), je v slovenski hiši v Cortini d'Ampezzo ob koncu olimpijskih iger povedal, da izjemni uspehi družine Prevc v smučarskih skokih "niso le slovenska, ampak svetovna zgodba o uspehu".

Foto: Guliverimage Slovenija je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah na severu Italije osvojila štiri kolajne, od tega dve zlati, vsa odličja pa so bila povezana z družino Prevc. Uspešna in tekmovalno že upokojena brata Petra in Ceneta sta v Predazzu na olimpijskem zmagovalnem odru nasledila Nika in Domen Prevc.

V nadaljevanju pogovora za STA se je Johan Eliasch dotaknil tudi usode nordijske kombinacije na zimskih igrah in morebitne širitve programa iger. "Nordijska kombinacija ima dolgo tradicijo, bila je ena od disciplin že na prvih zimskih igrah. Torej je z nami že od začetka leta 1924. Iz Norveške, kjer se je najprej pojavila, se je potem razširila. Veliko smo investirali v ta šport, tudi organizacijsko, da bi bil zanimiv za gledalce," je navedel prvi mož svetovnega smučanja.

Ocenjuje, da bo ostala v olimpijskem programu, čeprav se pojavljajo vse močnejši glasovi, da naj temu ne bi bilo več tako. "Zagotovo moramo storiti še kakšen korak naprej. V tem športu bodo na igrah kmalu tudi ženske, potrebujemo pa še mešane ekipne tekme, kot se to dogaja v drugih disciplinah." Nasprotujejo pa širitvi prihodnjih zimskih iger na discipline, ki so tradicionalno povezane s poletnimi športi. "Naše stališče je, da se moramo osredotočiti na izboljšanje obstoječega tekmovanja in sporeda, ne pa na dodajanje tekmovanj. S tem namreč tudi povečujemo stroške. Zimske OI morajo ostati zimske, torej take, ki potekajo na ledu in snegu."

"Imeli smo spektakularne igre"

Foto: Reuters Pri tem je izpostavil, da je treba igre narediti bolj trajnostne, tako glede okolja kot tudi lokalne skupnosti, ki gosti tekmovanja. "Zakaj bi delali proge tam, kjer jih ne bodo uporabljali pozneje. Te spremembe se že dogajajo, v Italiji imamo izjemna tekmovanja, kot pravijo športniki, in izjemne zgodbe tudi za gledalce," je predsednik Fisa označil pozitivne spremembe kljub razpršenosti prizorišč na igrah Milano Cortina 2026. "Imeli smo spektakularne igre, nad pričakovanji, potekale pa so na večinoma že prej zgrajenih objektih."

Izbor prirediteljev OI se bo tudi zaradi tega, da bi bilo uporabljenega čim manj umetnega snega, zelo zožil. Poleg Kanade in ZDA, tam bodo OI 2034 v Utahu, bi jih bilo lahko kar nekaj v Evropi. "Italija, Francija, Švica, Nemčija, Avstrija, Skandinavija so med takimi okolji. Švedska, od koder prihajam, OI ni gostila od leta 1912, zimskih sploh še ne, pa imamo veliko tradicijo in tudi uspehe. Upam, da jih bomo lahko pripravili."

Igre so le nekajkrat potekale v Aziji, nazadnje pred štirimi leti v Pekingu, bile pa so tudi v Južni Koreji in na Japonskem. "V Aziji vidimo veliko možnosti za širitev zimskih športov, posebej v centralni Aziji. Kitajska ima neprimerno več sredstev in drugega, kot denimo Švica. Tu so še Kazahstan, Azerbajdžan, Kirgizistan. Kot zveza bomo podpirali, da se tja selijo tudi svetovni pokali in svetovna prvenstva," je napovedal Eliasch.