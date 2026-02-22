Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
13.15

ZOI 2026, Cortina d'Ampezzo, bob, štirised (m)

V bobu štirisedu dvojna nemška zmaga, Jamajka 21.

bob Johannes Lochner | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nemec Johannes Lochner je osvojil še drugo zlato kolajno na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. Skupaj s Thorstenom Margisom, Jornom Wenzlom in Georgom Fleischhauerjem je v bobu štirisedu ugnal drugo nemško zasedbo s pilotom Francescom Friedrichom in švicarsko z Michaelom Vogtom.

Johannes Lochner je imel s svojimi kolegi po treh vožnjah 48 stotink prednosti, zmago pa je brez težav potrdil tudi v zadnji, četrti vožnji in enega najboljših pilotov v zgodovini tega športa Francesca Friedricha ugnal za 57 stotink. Lochner je slavil že v bobu dvosedu in petim naslovom svetovnega ter sedmim evropskega prvaka zdaj dodal še drugo olimpijsko krono. V Pekingu je bil v obeh disciplinah srebrn za Friedrichom, štirikratnim olimpijskim prvakom, ki je v Cortini prejel še drugo srebro.

Tretjeuvrščena švicarska zasedba je v zadnji vožnji pripravila presenečenje in v boju za bron za vsega štiri stotinke sekunde ugnala tretjo nemško zasedbo z Adamom Ammourjem kot pilotom. Švicarji so za zmagovalci zaostali 1,07 sekunde.

Shane Pitter in jamajška bob ekipa | Foto: Reuters Shane Pitter in jamajška bob ekipa Foto: Reuters Veliko pozornosti je požela tudi jamajška zasedba s pilotom Shanom Pitterjem. Ta je nastope končala po treh od štirih vožnjah, saj je na 21. mestu za najboljšo dvajseterico zaostala 15 stotink sekunde. Šport je na Jamajki zelo popularen tudi zaradi kultnega športnega filma Ledene steze (Cool Runnings) iz leta 1993, ki je zasledoval prvo jamajško zasedbo v tem športu iz leta 1988 v Calgaryju.

Tudi izraelska štiričlanska ekipa v bobu je bila v središču pozornosti, potem ko se je po dveh vožnjah prostovoljno umaknila. Kot je za Times of Israel dejal predstavnik tamkajšnjega olimpijskega komiteja, so to storili, ker je ekipa v nasprotju s pravili poskušala zamenjati enega člana. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, se je ekipa odločila, da drugi dan tekmovanja priložnost dobi rezervist, eden od članov, ki so začeli tekmovanje, medtem ko je Uri Zisman simuliral bolezen, kar bi bil opravičljiv razlog za zamenjavo.

Bob, štirised, moški:
ZLATO: Nemčija/Johannes Lochner
SREBRO: Nemčija/Francesco Friedrich
BRON: Švica/Michael Vogt
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre bob Johannes Lochner
