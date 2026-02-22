Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Po zaključku zimskih olimpijskih iger 2026

Bobinac: Slovenija ostaja športna velesila. Vogrinec: Skrbi me za prihodnost smučanja.

Franjo Bobinac Nika Prevc | Franjo Bobinac je Niko Prevc in glavnega trenerja JUrija Tepeša sprejel že v slovenski hiši. | Foto Aleš Fevžer

Franjo Bobinac je Niko Prevc in glavnega trenerja JUrija Tepeša sprejel že v slovenski hiši.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska odprava se z olimpijskih iger Milano Cortina 2026 vrača s štirimi kolajnami, ki so jih osvojili smučarski skakalci. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac meni, da je Slovenija izkoristila velika pričakovanja, dosegla lep uspeh in je pri vrhu po številu kolajn na prebivalca, s čimer potrjuje status velesile. Nekdanji prvi mož slovenskega alpskega smučanja Tone Vogrinec je nastope slovenskih smučarjev ocenil kot solidne, je pa zaskrbljen glede prihodnosti panoge.

V ponedeljek 23. februarja ob 17.30 bo na Mestnem trgu v Ljubljani sprejem za slovenske športnice in športnike, ki so sodelovali na igrah. "Vabimo vas, da se nam pridružite pri pozdravu naših olimpijskih junakinj in junakov," so sporočili z OKS in dodali, da bodo kot glasbeni gostje nastopili Hamo & Tribute 2 Love.

Bobinac: Štiri kolajne na največjem športnem dogodku so izredno lep uspeh

Domen Prevc | Foto: Guliverimage Domen Prevc Foto: Guliverimage Slovenija je na letošnjih olimpijskih igrah osvojila dve zlati, srebrno in bronasto odličje, vse v smučarskih skokih. "V športnem smislu smo velika pričakovanja izkoristili zelo dobro. Ni enostavno imeti dva milijona prebivalcev in biti po številu kolajn na prebivalca pri vrhu sveta. Štiri kolajne na največjem športnem dogodku so izredno lep uspeh," je v pogovoru za STA dejal Franjo Bobinac. "Vesel sem, da sem imel vse štiri kolajne priložnost proslaviti že na slovenski točki v Predazzu. Bil sem na vseh šestih tekmah, od tega smo štirikrat osvojili kolajne in počastili dobitnike ter se poveselili skupaj z navijači in družinskimi člani," je dodal predsednik OKS.

Tim Mastnak | Foto: Reuters Tim Mastnak Foto: Reuters "Domen in Nika sta opravila tisto, kar je bilo potrebno. Vesel sem tudi za kolajno v mešanih ekipah, kot tudi za vse ostale. Zelo dobri nastopi naših deskarjev, žal mi je tistih nekaj milimetrov, zame je Tim Mastnak moralni dobitnik bronaste kolajne, pravzaprav bi si jo zaslužil. Alpski smučarji in biatlonci so opravili tisto, kar v tem trenutku lahko. Morda nekoliko slabši rezultati smučarskih tekačev in v nordijski kombinaciji, ampak takšno je trenutno stanje različnih stebrov panoge," se je Bobinac dotaknil še preostalih slovenskih nastopov. Poleg smučarskih skakalcev je bil Tim Mastnak edini slovenski posameznik med najboljšo deseterico na igrah.

Slabše rezultate so zabeležili tudi v alpskem smučanju, ki je bilo do letošnjih iger po številu olimpijskih kolajn najuspešnejši slovenski zimski šport. Bobinac meni, da kljub trenutnim slabšim rezultatom še ni čas za skrb. "Prihaja do določenih težav, izzivov, bile so tudi poškodbe in treba je biti realen. Mnoge države so vesele, da tekmujejo na OI, mi pa vedno in povsod pričakujemo le kolajne, kar ni pošteno do športnikov." 

Nika Prevc
Sportal Peter Prevc ni več edini! Celoten komplet ima tudi njegova sestra Nika.

Vogrinec: Če teh odličij ne bi bilo, bi bila celotna podoba precej klavrna

Tone Vogrinec | Foto: Matic Prevc/STA Tone Vogrinec Foto: Matic Prevc/STA "Če teh odličij ne bi bilo, bi bila celotna podoba precej klavrna. Skakalci so dosegli maksimum, zaradi česar se lahko tudi ostali zadovoljni vračajo v domovino," pa je izpostvil nekdanji prvi mož slovenskega alpskega smučanja Tone Vogrinec, ki je nastope slovenskih smučarjev v Bormiu in Cortini sicer ocenil kot skladne s pričakovanji. Pred štirimi leti srebrni Žan Kranjec je bil tokrat na veleslalomu 12. "Uvrstitve med najboljših 15 bi ocenil kot solidne. V tem trenutku več ne moremo pričakovati." Vogrinec je ob tem povedal, da bi lahko na vidnejše dosežke upali zgolj v primeru, če bi na igrah nastopili Andreja Slokar in Neja Dvornik, a sta se obe na začetku sezone poškodovali.

Ko je beseda nanesla na prihodnost alpskega smučanja v Sloveniji, iz njegovih besed ni bilo zaznati pretiranega optimizma. "Če pogledamo tekmovalce, ki naj bi nasledili trenutno generacijo, ugotovimo, da jih enostavno ni. Ana Bucik Jogan bo končala kariero, pa tudi Žan Kranjec ne bo več dolgo smučal. V evropskem pokalu nas ni, enako velja tudi za mednarodne tekme nižjega ranga. To preprosto ne more prinesti rezultatov, ki smo jih nekoč že imeli." Razlogi za takšno stanje so precej zapleteni, pravi.

"Nekateri starši mislijo, da bodo sami lahko vzgojili šampionko"

Žan Kranjec | Foto: Reuters Žan Kranjec Foto: Reuters Obregnil se je ob dejstvo, da ima v ženski reprezentanci skoraj vsaka tekmovalka svojo ekipo, kar je po njegovem mnenju velika napaka. Pri tem ga posebej moti, da v individualnih ekipah trenirajo že smučarke in smučarji v mladinskih kategorijah. "Takšne ekipe povečini financirajo starši, a doslej še niso dale nikakršnih rezultatov. Zgrešeno je, da se daje za primer Tino Maze, ki je s svojo ekipo začela trenirati šele, ko je že zmagala na nekaj tekmah v svetovnem pokalu in pred tem šla skozi različne selekcije. Nekateri starši mislijo, da bodo sami lahko vzgojili šampionko podobnega kova, a to enostavno ne gre," je razmišljal Vogrinec.

Izpostavil je, da ni proti takšnemu načinu treniranja, saj so iz njega v preteklosti že izšli uspešni posamezniki in posameznice, vendar osnova vsega mora biti široka baza. "Staršev, ki bi imeli dovolj sredstev, da bi si to lahko privoščili, ni dovolj. V vsaki generaciji bi morali najti po 15 dečkov in deklic, ki bi trenirali pod vodstvom in koordinacijo Smučarske zveze Slovenije, finančno pa bi pomagali tudi starši. Omenjeni bi med sabo tekmovali in iz tega bi se izluščila vsaj eden ali dva tekmovalca, ki bi lahko dosegala vrhunske rezultate. Če imaš od spodaj zgolj dva ali tri tekmovalce, je vse skupaj še precej težje," je svoj pogled predstavil Vogrinec.

tek na smučeh ZOI 50 km Ebba Andersson
Sportal Andersson junakinja na 50 km, popoldne finale v hokeju, zvečer zaprtje iger
Johan Eliasch
Sportal "Družina Prevc ni le slovenska, ampak svetovna zgodba o uspehu"
OKS, Blaž Perko
Sportal Razpršenost iger. "Izgublja se olimpijski duh in druženje."
Ne spreglejte
