Slovenski skakalci bodo s pridobitvama v Kranju iskali odgovore za še boljše skoke

Smučarske skakalke in skakalci se pripravljajo na novo tekmovalno sezono, v pripravah na to pa jim bosta v Kranju kmalu pomagali tudi novi pridobitvi, namenjeni treningu naletne faze, počepa, odskoka. Na Smučarski zvezi Slovenije pričakujejo, da bosta novosti dali pomembne odgovore, primerjave, pa tudi smernice treningov.

Pred dvema mesecema je Nika Prevc v Planici v zrak dvignila tretji zaporedni veliki kristalni globus za skupno zmago svetovnega pokala, danes pa se z rojakinjami vneto pripravlja na novo. Skakalke so v fazi kondicijskih priprav, v zadnjih tednih so postavljale bazo, da bo telo lažje zdržalo naporno sezono.

"Zelo sem zadovoljen, ker so punce vse prišle pripravljene. Verjetno so se lani najedle težkih treningov, tako da so bile letos že na prvem treningu bolj pripravljene, z več energije in tudi treninge bolje zdržale. Včeraj smo se vrnili iz priprav iz Strunjana, tako da je glavna baza za nami. Zdaj smo že v pravem pripravljalnem obdobju, ko punce manj trpijo in bo počasi več užitka, več skakalnic," je novinarjem dejal glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš.

"Ko sem izbrala ta šport, sem vedela, da zraven sodijo tudi priprave, tako da mi ni težko, uživam na treningih," je o pripravah dejala najboljša skakalka zadnjih let Prevc, Taja Bodlaj pa dodala: "Treningi so bili naporni, ampak to je pripravljalno obdobje, kmalu bo za nami, potem pa samo še skakati in iskati formo."

Po vetrovniku bosta kmalu končani še dve domači pridobitvi

Prve skoke bodo opravile prihodnji torek v Beljaku, v pripravah pa bosta ob vetrovniku v Žirovnici skakalcem in skakalkam, tudi mlajšim, pomagali še dve novi domači pridobitvi. Ena stoji v fitnesu telovadnice ob skakalnici v Kranju, druga pa ob skakalnici. Končni podobi bosta dobili v nekaj tednih. Nastavljiva manjša notranja naprava bo prek senzorjev merila obremenitve v različnih radiusih naleta.

"Gre za napravo, ki ima poleg imitacije zaletišča v ozadju še računalniško oziroma znanstveno podporo. Trenutno je videti še kot kup železa, a čez tri tedne, ko se začnejo specialne priprave, bo pripravljena. Uporabljali jo bodo tudi mlajši v DPNC (Državni panožni nordijski center, op. a.). Ob strani bomo imeli še kinematično mrežo s kamero, s pomočjo katere bomo lahko primerjali dinamične podatke. Kupili smo tudi tenziometrične vložke za čevlje, tako da bomo lahko pri skakalcu, skakalki analizirali dinamiko gibanja. Video bo pokazal, kaj se dogaja med gibanjem posameznika, predvsem pri počepu in odskoku. Vsak posameznik bo lahko naredil veliko ponovitev, kar je dobrodošlo," je o pridobitvi dejal vodja panoge smučarskih skokov na SZS Gorazd Pogorelčnik.

Gorazd Pogorelčnik Foto: Aleš Fevžer

Ob tem je izpostavil, da bodo dobljeni podatki pomagali tudi pri oblikovanju trenažnega procesa. "Na podlagi dinamičnih parametrov, sila pritiska v podlago, hitrost, pospeški, bomo z več ponovitvami poskušali naštudirati stvari, nato pa jih prenesti na večje objekte. Videli bomo, kakšne so razlike med našimi skakalci, ki so že v svetovnem vrhu, in tistimi, ki še niso. To nam bo pomagalo pri smernicah treningov za tiste, ki prihajajo iz ozadja, pa pri mlajših. Pridobitev je pomembna tudi za poenotenje sistema dela v mladinski selekciji in reprezentancah A in B," je še dodal Pogorelčnik in vrednost projekta SZS in Fundacije za šport Slovenija ocenil na med 27 in 28 tisoč evrov.

Alfa in omega slovenskih skokov Jani Grilc. Foto: Grega Valančič

Grilc idejni vodja zunanje naletne smučine z iztekom

Idejni oče druge novosti pa je alfa in omega slovenskih smučarskih skokov Jani Grilc. Gre za 50-metrsko naletno smučino z iztekom (plastika in umetna trava), na kateri bodo vadili naletno fazo, lahko pa tudi preizkušali različne višine startne rampe, ki je na skakalnicah različno visoka.

"Skakalcem želimo omogočiti, da se bodo znali prilagoditi na spremembe na zaletišču in višino zaletne rampe, v smislu, koliko od tal oziroma smučine sedijo pred odrivom," o zunanji pridobitvi, ki bo končana v kratkem, pravi Jan Grilc.

"Rak rana naših skakalcev in skakalk je spuščanje z zaletne rampe in vožnja v počepu po mizi. Največ vzrokov za težave pri skokih se začne ravno tu, posledice pa so potem vidne pri odskoku in naprej pri letu. Skakalcem želimo omogočiti, da se bodo znali prilagoditi na spremembe na zaletišču in višino zaletne rampe, v smislu, koliko od tal oziroma smučine sedijo pred odrivom. Na skakalnicah je lahko pri tem tudi do 30 centimetrov razlike. Na najvišjih noge visijo v zraku, nimajo stika s podlago, zato je takoj po začetku spuščanja veliko težje najti pravo težišče," je dejal Grilc in pripomnil, da bo pridobitev namenjena izključno Slovencem.

Pogorelčnik je ob tem izpostavil še, da "z novostmi iščemo tudi kakšno dodatno desetinko pri hitrosti, saj smo glede na izmerjene hitrosti Slovenci precej v povprečju."