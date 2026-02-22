Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
14.30

Predzadnje zlato letošnjih iger švedskim igralkam krlinga

Ženska reprezentanca Švedske je osvojila naslov olimpijskih prvakinj na olimpijskem turnirju v krlingu v Cortini d'Ampezzo. Švedinje so v napetem finalu s 6:5 premagale Švico, ki so se morale zadovoljiti z olimpijskim srebrom. Švedska je osvojila svojo četrto zlato olimpijsko medaljo v krlingu. Olimpijske prvakinje so bile tudi v letih 2006, 2010 in 2018, pred štirimi leti v Pekingu so osvojile bron.

Kanada curling
Sportal Kanadčani olimpijski prvaki v krlingu

Pred vstopom v sklepno dejanje, finalni niz, sta bili ekipi poravnani 5:5, potem ko je Švicarkam uspelo doseči dve točki in v devetem, predzadnjem delu finala izenačiti. Toda Švedska je odločilno točko dosegla v desetem endu. Švedinje so zdržale pritisk in taktično nadigrale Švicarke. Po osmih letih se je ekipa kapetanke Anne Hasselborg vrnila na vrh olimpijskega odra.

krling ZOI finale Švedska | Foto: Reuters Foto: Reuters Hasselborg je imela zadnjo potezo ter z natančnim metom izbila rdeči švicarski kamen iz "hiše" za odločilno točko v desetem in zadnjem endu. Hasselborg je postala šele druga tekmovalka v krlingu po rojakinji Anette Norberg, ki je osvojila dva olimpijska naslova kot kapetanka ekipe.

To je bila tudi druga zlata kolajna za Saro McManus, Agnes Knochenhauer in Sofio Scharback, kar je bil vrhunec nepozabnih iger za švedski krling, potem ko sta brat in sestra Rasmus in Isabella Wrana prav tako osvojila zlato v mešanih dvojicah. Žensko zlato je zadoščenje za neuspeh švedske moške ekipe, branilce naslova iz Pekinga, ki so se poslovili že po skupinskem delu.

Švedinje so daleč najuspešnejše v tej disciplini. Sedemkrat so stale na olimpijskem odru za zmagovalke, osvojile so štiri zlate, eno srebrno in dve bronasti medalji.

Ženski krling je redno del olimpijskega programa od leta 1998. V igri sodelujeta dve štiričlanski ekipi. Naloga vsake ekipe je poseben kamen pognati po ledeni ploskvi čim bližje središču kroga proti koncu ledene steze, dolge 45,72 metra. Vsaka ekipa ima osem poskusov na en niz oziroma end, dva za vsako igralko. V vsaki tekmi je 10 takšnih nizov. Za natančno usmeritev kamna v središče kroga igralke s posebnimi metlami s hitrimi potezami brišejo led in ga segrevajo, s čimer določajo hitrost in smer kamna.

Zmagovalci moškega turnirja so v soboto postali Kanadčani, ki so premagali ekipo Veliko Britanije.

Krling, ženske:
ZLATO: Švedska
SREBRO: Švica
Bron: Kanada
Kanada curling
Sportal Kanadčankam bron v krlingu
