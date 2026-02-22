Ebba Andersson zlata na 50 kilometrov, Neža Žerjav ujeta za krog

Ebba Andersson je postala olimpijska prvakinja v smučarskem teku na 50 kilometrov. V kraljevski disciplini v klasičnem koraku je po 30 kilometrih ostala sama v ospredju in Švedski pričakovano priborila še peto zlato kolajno na šestih tekmah v Teseru. Srebro je osvojila Norvežanka Heidi Weng, bron pa je pripadel Švicarki Nadji Kälin.

Švedska je kljub odsotnosti njihove prve junakinje iger Fride Karlsson (bolezen) potrdila status prve ženske reprezentance letošnjih zimskih olimpijskih iger. Sploh prvič pa je katera od tekmovalk iz te države postala olimpijska prvakinja na najdaljši razdalji. Prvič so tekmovalke morale premagati 50-kilometrsko razdaljo.

Foto: Reuters Že od samega začetka je zaradi močnega ritma najboljših skupina 40 tekmovalk na startu začela razpadati. Tako so bile po dobrih petih kilometrih v ospredju le še štiri tekmovalke, še pred osmim kilometrom pa je odpadla Američanka Jessie Diggins, kmalu zatem pa še Avstrijka Teresa Stadlober.

V ospredju sta v boju za zmago ostali Ebba Andersson in Norvežanka Heidi Weng. Po 21 km sta imeli minuto naskoka pred tekmicami, po 30 km pa je sama nadaljevala Švedinja in hitro povečevala prednost.

Ciljno črto je prečkala kar 2:15 minute pred Weng in osvojila četrto kolajno na letošnjih ZOI. Ob tem ima še tri srebrne kolajne, tudi s klasično štafeto. Predvsem po smoli v štafeti, kjer je v drugi predaji večkrat padla in imela težave s smučmi, pa je vendarle prejela zadoščenje s slavjem na 50 km.

ZOI 2026, Tesero, smučarski tek, 50 km klasično (ž):



1. Ebba Andersson (Šve) 2:16:28,2

2. Heidi Weng (Nor) +2:15,3

3. Nadja Kälin (Švi) +6:41,5

4. Kristin Fosnaes (Nor) +6:43,9

5. Jessie Diggins (ZDA) +6:46,4

6. Teresa Stadlober (Avt) +6:55,7

7. Kerttu Niskanen (Fin) +6:59,0

8. Eliza Rucka-Michalek (Pol) +7:19,4

9. Katharina Hennig Dotzler (Nem) +8:48,2

10. Emma Ribom (Šve) +8:50,4

...

35. Neža Žerjav (Slo) krog zaostanka

Neža Žerjav Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V ozadju se je odvijal taktičen boj za bron med šesterico tekačic, nato pa je predvsem Švicarka Nadja Kälin narekovala močan ritem v dolgem sprintu, da bi v izčrpajočem boju na 50 kilometrov strla tekmice. To ji je tudi presenetljivo tudi uspelo, s čimer je 24-letnica prišla do druge kolajne na igrah. Srebrna je bila še v ekipnem sprintu.

Za Slovenijo je bila na štartu Neža Žerjav, a se večino časa vozila pri dnu uvrščenih. Do cilja ni prišla, potem ko jo je dva kroga pred koncem z zaostankom slabih 20 minut ujela Andersson. Končala je na 35. mestu.

Smučarski tek, 50 km klasično, ženske:

ZLATO: Ebba Andersson (Švedska)

SREBRO: Heidi Weng (Norveška)

BRON: Nadja Kälin (Švica)