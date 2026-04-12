Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Sa. B., STA

Nedelja,
12. 4. 2026,
13.41

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Slovenska Istra: med vožnjo skozi naselje se je zagozdil tuji avtobus

Policisti so moldavskemu vozniku zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju dogodka. | Foto Shutterstock

Policisti so moldavskemu vozniku zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju dogodka.

Koprski policisti so v petek obravnavali 37-letnega voznika tujega avtobusa s priklopnikom, sicer moldavskega državljana, ki ni upošteval prometne signalizacije in je kljub opozorilom nadaljeval vožnjo po ozkih cestah v slovenski Istri. V naselju Movraž na območju koprske občine se je v enem od ovinkov zagozdil in dlje časa oviral promet.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, jih je občan v petek okoli 12.30 obvestil, da se skozi naselje Zazid prebija voznik tujega avtobusa s pripetim priklopnikom. Povedal je, da so ga krajani opozorili, da skozi vas ne more, saj je cesta preozka, in naj obrne.

Večkrat trčil v zid

Približno 20 minut kasneje so policisti ponovno prejeli obvestilo, da je isti avtobus pripeljal v Movraž, kjer je na ozkem delu ceste s pnevmatikami večkrat zadel v zid, kmalu po tem pa se je v enem od ovinkov zagozdil.

Na kraj so poleg policistov prišli še po dva gasilca in delavca cestnega podjetja. Promet je bil na tem delu ceste dobri dve uri oviran. Policisti so moldavskemu vozniku zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju dogodka, so še navedli na PU Koper.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
