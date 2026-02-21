Šimenc in Črv za slovo od olimpijskih iger še na kraljevsko razdaljo

Do konca olimpijskih iger v Italiji sta ostala le še dva tekmovalna dneva. Slovenske barve bosta na maratonski preizkušnji na 50 kilometrov ob 11. uri zastopala Miha Šimenc in Vili Črv. Teoretično bi lahko na zasledovalni tekmi biatlonk tekmovala tudi Polona Klemenčič, ki je druga rezerva.

Na sporedu bo kar 11 končnih odločitev. Poleg biatlonk in tekačev se bodo za kolajne borili še tekmovalke v bobu, mešane ekipe v turnem smučanju, smučarke prostega sloga v snežnem žlebu ter smučarji prostega sloga v krosu.

V smučanju prostega sloga se bodo poleg tega za najvišje uvrstitve potegovali mešani pari v skokih, hitrostne drsalce obeh spolov pa čaka tekma s skupinskih startom.

V moškem hokeju na ledu ter v ženskem krlingu bosta na sporedu tekmi za tretje mesto. V moški konkurenci bosta v krlingu za zlato olimpijsko medaljo igrali ekipi Velike Britanije in Kanade.

V smučarskem krosu bodo na sporedu kvalifikacije, v hitrostnem drsanju polfinale, moški bodo začeli tekmovanje v bobu štirisedu. Zvečer se bodo od iger z gala prireditvijo poslovili umetnostni drsalci.