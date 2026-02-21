Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Sobota,
21. 2. 2026,
7.00

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 21. februar

Šimenc in Črv za slovo od olimpijskih iger še na kraljevsko razdaljo

Miha Šimenc | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Do konca olimpijskih iger v Italiji sta ostala le še dva tekmovalna dneva. Slovenske barve bosta na maratonski preizkušnji na 50 kilometrov ob 11. uri zastopala Miha Šimenc in Vili Črv. Teoretično bi lahko na zasledovalni tekmi biatlonk tekmovala tudi Polona Klemenčič, ki je druga rezerva.

Na sporedu bo kar 11 končnih odločitev. Poleg biatlonk in tekačev se bodo za kolajne borili še tekmovalke v bobu, mešane ekipe v turnem smučanju, smučarke prostega sloga v snežnem žlebu ter smučarji prostega sloga v krosu.

V smučanju prostega sloga se bodo poleg tega za najvišje uvrstitve potegovali mešani pari v skokih, hitrostne drsalce obeh spolov pa čaka tekma s skupinskih startom.

V moškem hokeju na ledu ter v ženskem krlingu bosta na sporedu tekmi za tretje mesto. V moški konkurenci bosta v krlingu za zlato olimpijsko medaljo igrali ekipi Velike Britanije in Kanade.

V smučarskem krosu bodo na sporedu kvalifikacije, v hitrostnem drsanju polfinale, moški bodo začeli tekmovanje v bobu štirisedu. Zvečer se bodo od iger z gala prireditvijo poslovili umetnostni drsalci.

Končne odločitve (11):

Biatlon:
14.15 skupinski start, 12,5 km, ženske

Bob:
19.00 dvosed, tretja in četrta vožnja, ženske

Hitrostno drsanje:
16.40 skupinski start, finale, moški
17.15 skupinski start, finale, ženske

Krling:
- boji za kolajne, moški:
19.05 Velika Britanija - Kanada
- boji za kolajne, ženske:
14.05 tekma za tretje mesto

Hokej:
- boji za kolajne, moški:
20.40 tekma za tretje mesto

Smučanje prostega sloga:
10.45 skoki, finale, mešani pari
12.00 kros, izločilni boji, moški
19.30 snežni žleb, finale, ženske

Smučarski tek:
11.00 50 km, klasično, moški
(Vili Črv, Miha Šimenc)

Turno smučanje:
13.30 štafeta, mešane ekipe

Predtekmovanja:

Bob:
19.00 štirised, prva in druga vožnja, moški

Hitrostno drsanje:
15.00 skupinski start, polfinale, moški
15.50 skupinski start, polfinale, ženske

Smučanje prostega sloga:
10.00 kros, kvalifikacije, moški

Miha Šimenc smučarski tek Vili Črv Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
