Za konec dvojna francoska zmaga in veliko češko presenečenje

Francozinja Oceane Michelon je zmagovalka ženske tekme s skupinskim startom v Anterselvi. Na zadnji olimpijski biatlonski tekmi 2026 je drugo mesto osvojila njena rojakinja Julia Simon in tretje največje presenečenje, Čehinja Tereza Vobornikova. Slovenija svoje tekmovalke ni imela na startu.

Presenečenj na tekmi 30 najboljših biatlonk na svetu je bilo pravzaprav več. Michelon sprva sploh ni bila predvidena za nastop v močni prvi francoski postavi, sama pa je zagrozila, da v Italijo sploh ne bo odpotovala, če ji bo namenjen položaj rezerve.

Kasneje je dobila priložnost in jo nadgradila s srebrom v sprintu in petim mestom v zasledovanju ter se uvrstila tudi v francosko štafeto in na tekmo s skupinskim startom, kjer je obakrat osvojila zlato. Julia Simon je po treh zlatih osvojila srebrno medaljo. Francozi so tako ponovno potrdili primat v sezoni. Z iger se vračajo s kar 13 biatlonskimi odličji, šest je zlatih.

Kako veliko je presenečenje 25-letne Vobornikove, pa razkriva dejstvo, da je bila v sezoni najvišje na 10. mestu na skrajšani posamični tekmi v domačem Novem Mestu. Lani je bila najvišje na sedmem mestu na zasledovanju v Oslu, v sezoni 2022/23 pa peta prav tako na finalu v Oslu v posamični 15-kilometrski tekmi. V petih sezonah je bila do današnje tekme štirikrat uvrščena v deseterico.

Vobornikove je bila v sezoni najvišje na 10. mestu na skrajšani posamični tekmi v domačem Novem Mestu, danes pa osvojila bron. Foto: Reuters V močnem sneženju se je vrstni red močno spreminjal predvsem na strelišču, kjer je več kot pol tekme vodila Simon, nato je vodstvo prevzela Michelon. Na zadnjem streljanju pa je morala vodilna Francozinja še drugič v kazenski krog in s strelišča je prva odšla Vobornikova, hkrati z njo Švedinja Anna Magnusson, ki je edina zadela vseh 20 tarč, pet sekund je zaostajala Michelon, osem Simon, 11 pa domača adutinja Dorothea Wierer, za katero so bile to zadnje olimpijske igre.

Vobornikova je slab kilometer pred ciljem še vodila, Magnusson pa branila bron pred Simon, ki je v zadnjem krogu že kazala, da popušča. A obe Francozinji sta v končnici še enkrat iztisnili vse iz sebe, prva je osvojila zlato, druga bron.

Biatlonce po igrah čaka kratek premor. Sezono svetovnega pokala bodo nadaljevali 5. marca v Kontiolahtiju s posamično tekmo, na istem prizorišču pa se bodo nato pomerili še v štafetah in skupinskem startu.