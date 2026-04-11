Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. P. K., STA

Sobota,
11. 4. 2026,
14.49

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Natisni članek

Kamala Harris razmišlja o kandidaturi za predsednico ZDA leta 2028

Kamala Harris | "Morda. Morda. Razmišljam o tem," je dejala 61-letna demokratka glede vnovične predsedniške kandidature. | Foto Reuters

"Morda. Morda. Razmišljam o tem," je dejala 61-letna demokratka glede vnovične predsedniške kandidature.

Nekdanja ameriška podpredsednica Kamala Harris je v petek dejala, da razmišlja o kandidaturi za predsednico ZDA na volitvah leta 2028. Na konferenci v New Yorku je dejala, da bi "morda" lahko znova kandidirala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Morda. Morda. Razmišljam o tem," je dejala 61-letna demokratka glede vnovične predsedniške kandidature, potem ko je na volitvah leta 2024 kot kandidatka demokratov izgubila proti republikancu Donaldu Trumpu, ki je nato januarja lani nastopil svoj drugi mandat.

Za predsedniški položaj se je hotela potegovati že leta 2019, ko je objavila svojo kandidaturo za demokratsko predsedniško nominacijo, ki jo je kasneje umaknila. Predsedniški kandidat demokratov je bil nato na volitvah leta 2020 Joe Biden, ki je bil tudi izvoljen. Ob prevzemu položaja januarja 2021 je postala podpredsednica ZDA.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
