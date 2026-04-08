Sreda, 8. 4. 2026, 6.45
15 minut
Na štajerski avtocesti dve prometni nesreči
Zaradi prometne nesreče med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v predoru Golo rebro je zaprt vozni pas štajerske avtoceste proti Mariboru. Nastaja zastoj. Na spletni strani prometnoinformacijskega centra voznike obveščajo, da v delovni zapori posledično ne morejo zapustiti avtoceste v Slovenskih Konjicah.
Prometna nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, kjer je bil zaprt prehitevalni pas, a so posledice tam že odstranili.
Stanje na cestah:
Prometni zastoji:
Potovalni časi: