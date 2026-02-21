Glavni trener HK Olimpija Ben Cooper je bil zaradi kršitve etičnega kodeksa in disciplinskih predpisov hokejske lige win2day ICE na petkovi tekmi proti Celovcu suspendiran za eno tekmo, pogojno je prejel je še dve dodatni tekmi prepovedi s 24-mesečno pogojno dobo. Ob tem je prejel kazen v višini 2.600 evrov (od tega 1.300 evrov pogojno), so zapisali na uradni strani tekmovanja.

Petkov obračun med Celovcem in Olimpijo je postregel z razgretim zaključkom, med katerim so zapele tudi pesti. Predčasno sta dvoboj, ki je z 2:0 pripadel avstrijski ekipi, končala hokejista Jan Muršak (Celovec) in T.J. Brennan (Olimpija), pa tudi trener zeleno-belih Ben Cooper.

Kanadski strateg je dan pozneje prejel dodatno kazen. Na naslednji tekmi - v nedeljo v Linzu - pa ne bo smel voditi Olimpije. Kot so zapisali na uradni spletni strani lige, je Cooper kaznovan, ker je škodil integriteti igre. Zaradi te je prejel 2.600 evrov denarne kazni, od tega 1.300 evrov pogojno s preizkusno dobo 24 mesecev.

Poleg tega je Cooper suspendiran za eno tekmo, za dve tekmi pa je dobil pogojno kazen, ki se navezuje na 24 mesecev. Vse to zaradi zaradi "žaljenja ali groženj nasprotnim igralcem ali občinstvu" v skladu s pravilnikom tekmovanja, so še zapisali na uradni spletni strani.

Kot olajševalne okoliščine so navedli, "da se je incident zgodil na klopi za igralce znotraj varovanega območja ekipe, zunanji opazovalci ga niso opazili niti ni bil viden v videoprenosu, zaradi česar ni imel javnega vpliva". Dodali so, da v nobenem trenutku ni bilo varnostnega tveganja. Dogajanje so obravnavali interno, opravičilo pa je bilo "že izdano".

