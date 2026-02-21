Nov poraz železarjev v kvalifikacijskem boju

Jeseniški hokejisti so v alpski ligi doživeli tretji zaporedni poraz v kvalifikacijski skupini B. Tokrat so Gorenjce v Podmežakli ugnali igralci Val Gardene z 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Za Jeseničane je bila tekma zelo pomembna v boju za napredovanje. Po prvih dveh tretjinah je bil izid še vedno 0:0, v 49. in 54. minuti pa sta pri gostih zadela Davide Schiavone in Simon Pitschieler, slednji ob igralcu več na ledu.

Val Gardena, ki si je že pred tem zagotovila napredovanje v dodatne boje za končnico, je Jeseničane premagala tretjič na četrti medsebojni tekmi v sezoni.

V kvalifikacijski skupini B je v najboljšem položaju Val Gardena s 13 točkami, Ritten jih ima 12, Bregenzerwald pet, Jesenice pa ostajajo pri treh. Najboljše tri ekipe iz obeh kvalifikacijskih skupin bodo po kvalifikacijskem delu (šest tekem) v medsebojnih obračunih odločale o zadnjih treh potnikih v končnico, medtem ko bo za zadnjeuvrščeno moštvo iz vsake kvalifikacijske skupine sezone konec.

Naslednja tekma Gorenjce čaka čez tri dni, takrat bodo gostovali pri današnjem tekmecu, čez pet dni pa jih čaka še gostovanje pri Bregenzerwaldu.

Foto: Matias Demšar

Po rednem delu alpske lige so si neposredne vozovnice na izločilne tekme zagotovili mlada ekipa Salzburga, Zell am See, Sisak, Asiago in Vipiteno, ki so redni del končali na prvih petih mestih. V drugem delu najprej igrajo v skupini master za čim boljše izhodišče pred izločilnim delom sezone.

Preostala osmerica klubov v drugem delu igra kvalifikacije. Razdeljeni so v dve skupini, Jeseničani so v skupini B z Bregenzerwaldom, Rittnom in Val Gardeno, zaradi slabše uvrstitve po rednem delu pa so napredovali brez bonus točke, ki so jih dobili preostali tekmeci. V drugi skupini so Kitzbühel, Cortina, Merano in Unterland Cavaliers.

Alpska liga Sobota, 21. februar

Lestvice:

