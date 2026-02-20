Olimpija pri vodilnih Korošcih

Hokejisti HK Olimpija bodo po sredini zmagi (7:5) proti Dunaju zvečer gostovali pri trenutno vodilni ekipi tekmovanja Celovcu. Celovec, Gradec, Salzburg, Olimpija, Bolzano in Pustertal so si že zagotovili končnico, v kateri bodo prva štiri moštva rednega dela imela prednost domačega terena. Ljubljančani so trenutno četrti.

Do konca rednega dela bodo ekipe v ligi ICE odigrale po štiri oziroma pet tekem. Ljubljansko Olimpijo čakajo še štiri, prva zvečer na Koroškem, ko bo gostovala pri trenutno vodilnem Celovcu, za katerega igra slovenski napadalec Jan Muršak.

Prvih šest klubov si po rednem delu neposredno zagotovi četrtfinale, vseh šest (Celovec, Gradec, Salzburg, Olimpija, Bolzano in Pustertal) je že znanih. Moštva na mestih med sedmim in desetim po rednem delu igrajo dodatne boje (pre-playoff) za preostali dve četrtfinalni vstopnici, za tiste, ki bodo redni del končali med 11. in 13., pa bo sezone konec.

Olimpija, ki ne more računati na prvega vratarja Lukaša Horaka, bo po večernem gostovanju v nedeljo gostovala še v Linzu, v sredo, 25. februarja, bo odigrala zadnjo domačo tekmo rednega dela (proti Bolzanu), redni del pa nato končala 27. februarja pri Pustertalu.

