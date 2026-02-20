Američani prek Slovakov zanesljivo do finala s Kanadčani!

V finalu moškega hokejskega olimpijskega turnirja se bosta, tako kot v ženskem, pomerila Kanada in ZDA. Kanadčani so v polfinalu proti branilki naslova Finski zaostajali z 0:2, v nadaljevanju pa priredili preobrat in z golom Nathana MacKinnona pol minute pred iztekom rednega dela zmagali s 3:2. Bolj zlahka so do finalne vstopnice prišli Američani, ki so visoko, s 6:2, premagali Slovake. Tekma za bron med Slovaki in Finci bo že v soboto ob 20.40, finale pa v nedeljo ob 14.10.

Hokej na ledu, moški – polfinale:

Petek, 20. februar

Kanada in Finska sta se v polfinalu ZOI nazadnje pomerili leta 1994, ko so bili boljši Kanadčani. V današnji prvi polfinalni tekmi so bolje začeli Finci, ki so imeli na koncu sicer precej manj strelov na vrata (39-17), a vsaj v prvem delu izjemno trdno obrambo in razpoloženega vratarja Juuseja Sarosa. Finci so se v 17. minuti, ko je moral na kazensko klop Sam Bennett, znašli še v drugi številčni prednosti. Praktično takoj po dobljenem buliju Sebastiana Ahoja je do ploščka prišel Mikko Rantanen, ustrelil s prve in matiral Jordana Binningtona ter postavil izid uvodne tretjine.

Kanadčani – vlogo kapetana je ob odsotnosti Sidneyja Crosbyja prevzel Connor McDavid – so imeli v začetku druge tretjine prvič igralca več, a ga niso izkoristili, še več, Joel Armia je ob ogradi prišel do ploščka, ga spravil do Erika Haule, ki je ušel v protinapad in mojstrsko zadel za 2:0.

Kanadčani so pritisnili, imeli večji del časa drugega dela premoč in narekovali tempo, a je Severnjake reševal Saros, ki je prvič klonil v 35. minuti. Takrat pa so Kanadčani izkoristili drugi power-play. Po strelu Caleja Makarja z razdalje je bil pred golom Fincev najbolj spreten Sam Reinhart, ki je ploščku spremenil smer in znižal na 2:1.

Nathan MacKinnon je ob koncu zadnje tretjine izsilil prekršek, nato pa številčno prednost Kanade kronal z zmagovitim golom. Foto: Reuters Finci so tako pred tretjo tretjino tesno vodili, a bili tudi v nadaljevanju v podrejenem položaju. Pritisk Kanade je sadove obrodil v 51. minuti, ko je izenačil branilec Shea Theodore. Dobri dve minuti pred koncem je moral na kazensko klop Niko Mikkola. Ko je že kazalo, da se bodo branilci naslova rešili z igralcem manj, je udaril Nathan MacKinnon in s strelom s strani premagal Sarosa za zmago s 3:2 in preboj v nedeljski finale. Sodnika sta si na zahtevo tekmečevega trenerja ogledala posnetek in morebitni off-side, a odločitve, da gol velja, nista spremenila.

Zmago Kanade je v živo pospremil tudi Wayne Gretzky. Foto: Reuters

V drugem polfinalu sta zvečer igrali Slovaška in ZDA. Slovaki so v četrtfinalu visoko odpravili Nemčijo, Američani pa so imeli precej več dela in so šele po podaljšku strli Švede.

A tokrat Slovaki niso zmogli še enega koraka, da bi prišli do finala. Že v peti minuti so Američani dosegli vodilni zadetek, ki je presekal slovaško igro. Po tem golu Dylana Larkina se Slovaki niso več pobrali, že v prvi tretjini pa se je zaostanek povišal po golu Taga Thompsona z igralcem več.

Američani so zanesljivo odpravili Slovake. Foto: Reuters

ZDA so v nadaljevanju povsem prevzele pobudo. Jakeu Guentzlu so gol razveljavili, ker ga je dosegel z drsalko, so pa nato Američani dosegli dva veljavna (Jack Eichhel, Jack Hughes) v razmaku le 19 sekund za visoko vodstvo s 4:0.

To je bil že znak, da se slovaški hokejski večer ne bo končal dobro, Slovaki so takrat tudi menjali vratarja, namesto Samuela Hlavaja je med vratnici zadrsal Stanislav Škorvanek, ki pa ob nerazpoloženih soigralcih in prepihu v obrambi tudi ni mogel ustaviti razigranih Američanov. Ti so še v tej tretjini dosegli še peti gol, drugič v tem večeru je zadel Hughes in dokončno potrdil severnoameriški finale.

Američani so zanesljivo odpravili Slovake. Foto: Reuters Slovaki so v zadnji tretjini vsaj malenkostno popravili vtis, Juraj Slafkovsky je s prvim zadetkom v 45. minuti vratarju Connorju Hellebuycku preprečil "shutout", a je bilo to za kaj več kot estetsko omilitev poraza premalo. Brady Tkachuk je deset minut pred koncem dosegel šesti ameriški gol, drugega slovaškega pa nato še Pavol Regenda za končnih 2:6.

Tekma za tretje mesto bo v soboto, finale pa v nedeljo.

Hokej na ledu, moški – polfinale:

Petek, 20. februar

Preberite še: