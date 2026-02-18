Pod črto: izenačene najuspešnejše igre in še osvojena lovorika, ki je manjkala

"Te olimpijske igre so bile s štirimi medaljami izredno uspešne. Osvojili smo enako število medalj kot na prejšnjih igrah v Pekingu, ki so bile ene najuspešnejših v zgodovini," je črto pod igre Milano-Cortina 2026 zadovoljno potegnil vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik. Slovenski smučarski skoki so tako izenačili izplen iz Pekinga, a ga v Predazzu vendarle tudi nadgradili. "Dobili smo še tisto zadnjo lovoriko, ki nam je manjkala, zlato medaljo Domna Prevca v posamični konkurenci moških," je dodal Pogorelčnik.

Z moško tekmo dvojic so včeraj v Predazzu smučarski skakalci končali olimpijske igre. Slovenski dvojec Domen Prevc in Anže Lanišek je zasedel peto mesto, kar je bilo za slovenske ljubitelje skokov manjše razočaranje, a igre na splošno so bile za naš paradni zimski šport nadvse uspešne. Skakalci in skakalke domov odhajajo z dvema zlatima ter po eno srebrno in bronasto medaljo.

"Danes smo izgubili medaljo, verjetno zaradi telemarka"

"Mogoče celo škoda, da ni žirija počakala še pet ali deset minut, da bi tekmo izpeljali do konca v treh serijah," je včerajšnji razplet sklepne skakalne tekme olimpijskih iger obžaloval Pogorelčnik. Ta je bila zaradi močnega snežnega meteža prekinjena po polovici zadnje serije, nato pa so obveljali izidi po dveh regularno izpeljanih serijah. "Rezultati so takšni, kakršni so. Mi smo danes izgubili medaljo, verjetno pri doskoku v telemark. Ocenjeni smo bili namreč resnično slabo. Moram priznati, da smo imeli nekaj težav, in biti realen. Pri telemarkih samih, zato so bile tudi ocene malce nižje. Glede na to, da se je tekma končala po dveh serijah, je dejstvo, da ti dve točki zdaj malce bolita, malce pečeta," se je še z nekaj grenkobe spomnil na razplet tekme, na kateri sta slovenska asa za bronasto medaljo zaostala za pičlo točko in devet desetink.

"Dobili smo še tisto zadnjo lovoriko, zlato medaljo Domna Prevca v posamični konkurenci moških." Foto: Aleš Fevžer

Dobili še zadnjo manjkajočo lovoriko

A razočaranje je hitro nadomestil ponos, ko je bil vodja najuspešnejše panoge v Smučarski zvezi Slovenije pozvan, naj potegne črto pod celotne olimpijske igre 2026. "Te olimpijske igre so bile s štirimi medaljami izredno, izredno uspešne. Osvojili smo enako število medalj kot na prejšnjih olimpijskih igrah v Pekingu, enih najuspešnejših v zgodovini. Dobili smo še tisto zadnjo lovoriko, zlato medaljo Domna Prevca v posamični konkurenci moških. Vse preostalo slovenski skoki pravzaprav že imajo, tako da moramo biti več kot zadovoljni s tem, kar se je v preteklih trinajstih, štirinajstih dneh zgodilo na olimpijskih igrah."

Zmage prinašajo pomembna denarna sredstva

Zmage, globusi in medalje niso le stvar ponosa, niso le prestiž, nadvse pomembne so tudi pri deljenju finančne pogače, je še povedal Pogorelčnik. "Dejstvo je, da so javna sredstva, ki jih dobimo na eni strani od države oziroma od ministrstva za šport in na drugi strani od Fundacije za šport, zelo pomembna, kategorizacija pa je eden od pomembnejših dejavnikov za financiranje. Skoki so v preteklih letih ali pa v zadnjem desetletju vseskozi na izredno visoki ravni, zato verjamem in upam, da bomo tudi v finančnem pogledu ostali tam nekje, kjer smo bili. Ker to so sredstva, ki jih za nemoten potek programov nujno potrebujemo. Ne potrebujemo pa teh sredstev zgolj za reprezentančne selekcije, ampak seveda tudi za nižje selekcije DPNC in da lahko na neki način pomagamo tudi klubom. Klubi so osnovna celica našega sistema, našega razvoja in brez tega dela v ozadju seveda nikakor ne moremo preživeti. Dejstvo pa je, da so nekateri klubi finančno na precej klavrni ravni, tako da bomo vsekakor naredili vse, kar lahko mi, Smučarska zveza Slovenije, da zadržimo enako število klubov, kot jih imamo, in da povečamo število tekmovalcev."

Gorazd Pogorelčnik, Jurij Tepeš in Matjaž Vogrin v vlogi fotoreporterjev Foto: Aleš Fevžer

Kje pa so mladi izzivalci?

V zadnjem desetletju je število tekmovalcev nekoliko upadlo, je priznal vodja panoge. Pri reševanju te težave vodstvo čaka nekaj dela. Brez kakovostnega dela v klubih se piramida podre in brez kakovostnih tekmovalcev ostanejo tudi najvišje reprezentančne selekcije. Trenutno je namreč že mogoče opaziti skrb vzbujajoče stanje, ko na reprezentante A ni pravega pritiska iz nižjih selekcij. "V tem trenutku, pa ne samo letos, že v preteklosti, že lani smo imeli tukaj neko luknjo," je priznal Pogorelčnik, ki upa, da se bo stanje popravilo: "V mladinskih kategorijah imamo kar nekaj tekmovalcev, ki so v tem trenutku na precej visoki ravni, a se bodo morali vendarle še razviti do te ravni, da bodo na prehodu iz mladinskih kategorij v člansko dosegali boljše rezultate. V tem trenutku so močni na ravni alpskega pokala in FIS-pokala, mogoče pa še niso zreli za celinski pokal, razen nekaterih izjem. Čakamo, da ti mladi tekmovalci iz mladinske ekipe začnejo pritiskati na reprezentančno selekcijo B in počasi zamenjajo tiste tekmovalce, ki mogoče v tem trenutku tja ne spadajo. Kajti v reprezentančni selekciji B imamo tri, štiri tekmovalce, ki so na relativno dobri ravni, na ravni, da jih lahko vsake toliko časa preizkusimo tudi v svetovnem pokalu. Vsi preostali tekmovalci v tem trenutku še niso dovolj močni. Dejstvo pa je, da bo po mladinskem svetovnem prvenstvu treba na najvišji ravni verjetno preizkusiti tudi še kakšnega drugega tekmovalca, torej mlajše tekmovalce, ki prihajajo iz mladinskih vrst."

Imajo skakalci psihološko podporo?

Na olimpijskih igrah so nekateri skakalci in skakalke občutili psihološki pritisk, s kakršnim v svojih karierah še niso imeli opravka. Tudi Nika Prevc, ki na videz vselej deluje stoično, je v resnici mlado dekle, ki se je znašlo pod neverjetnim pritiskom pričakovanj. Videli smo jo tudi v solzah, potarnala je, da je bil olimpijski turnir naporen. Tudi Timi Zajc se ni najbolje počutil v svoji koži. Imajo reprezentantke in reprezentanti na voljo tudi psihološko pomoč ali so v tem pogledu prepuščeni sami sebi? "Tekmovalci, ki to želijo, imajo na voljo strokovno psihološko pomoč in tudi vse preostalo, nutricioniste in druge strokovnjake, ki sodelujejo z nami. Je pa res, da samo tisti tekmovalci, ki to želijo. Tisti tekmovalci, ki tega ne želijo, tega nimajo," je odgovoril Pogorelčnik in dodal: "V mladinskih vrstah sistematično delamo z vsemi temi strokovnjaki in potem se tisti, ki prehajajo v člansko, predvsem v reprezentančno selekcijo A, sami odločijo, ali s temi ljudmi želijo delati ali ne."

"Če bi ostala večja kvota za skakalce, bi seveda ostala tudi ekipna tekma." Foto: Aleš Fevžer

Enakost spolov?

Kako gleda na to, da je lahko na olimpijskih igrah tekmovalo 50 skakalcev, Sloveniji pa so tako pripadle le tri kvote? "V tem primeru gre za enakost spolov, videli pa smo, da je bilo mogoče vse skupaj malce prenagljeno. Menim, da bi bilo verjetno štirideset deklet na teh tekmah olimpijskih iger dovolj, tako pa bi ostala večja kvota za skakalce. Če bi ostala večja kvota za skakalce, bi seveda ostala tudi ekipna tekma. V tem primeru so se bili pravzaprav na Mednarodni smučarski zvezi prisiljeni odločiti za nov format tekmovanja. Res pa je, da se ta format tekmovanja ni uveljavil še niti v svetovnem pokalu. Verjamem, da bo v prihodnje, če se kvote ne bodo povečale, ta format postal neka stalnica tudi na tekmah svetovnega pokala."

