Slovenski junak letošnjih olimpijskih iger Domen Prevc bo zlati medalji s posamične in mešane ekipne preizkušnje najprej preventivno dal popraviti, šele nato jima bo doma našel mesto za spomin, je razkril v kratki izjavi za Olimpijski komite Slovenije.

"Imam dve zlati medalji, pa se ju kar bojim obesiti, ker se menda nekaj trgajo in padajo. Tako da ju bom najprej dal popraviti, potem pa bosta že našli pravo mesto," je v video izjavi za Olimpijski komite Slovenije nasmejal Domen Prevc in se navezal na težave nekaterih olimpijcev, ki so zaradi takih in drugačnih težav morali zamenjati osvojeno odličje.

Igre je opisal s tremi besedami: čarobno, nepozabno in kurja polt. Najbolj mu bo v spominu ostal fantastičen skok v drugi seriji moške preizkušnje na veliki skakalnici, s katerim je postavil stvari na svoje mesto in se na olimpijski vrh zavihtel še v posamični konkurenci.

Na vprašanje, kako je doživljal trenutek, ko je postal olimpijski prvak, je odgovoril, da vsak, ki doseže nekaj takega, občuti kurjo polt. "Ko se ti nekaj, za kar si garal, končno poklopi in to res dosežeš, so to občutki, ki te pobožajo od znotraj. To so res čarobni trenutki."

Prevc, ki je včeraj nerodno padel in pridelal dva šiva na bradi, je dneve po koncu skakalnih tekem v Predazzu izkoristil tudi za ogled drugih olimpijskih tekmovanj. Včeraj si je ogledal biatlonsko preizkušnjo v Anterselvi, danes pa je bil v Cortini med gledalci olimpijskega slaloma za ženske.

