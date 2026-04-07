Se bodo Lakersi rešili pred novim hudim udarcem in maščevali Dončića?

V noči na sredo bo v ligi NBA na sporedu deset tekem. Soigralce poškodovanega Luke Dončića čaka nov zahteven izziv, v Crypto.com Areno prihajajo aktualni prvaki Oklahoma City Thunder, ki so Lakerse pred dnevi povsem ponižali. V Los Angeles se mudijo tudi košarkarji Dallasa, ki gostujejo pri Clippersih.

Neverjetno je, kako se lahko v nekaj dneh stvari postavijo povsem na glavo. Kako lahko garanje celotne sezone v veliki meri pade v vodo v enem samem tednu. Bilo je prejšnji petek, ko smo na tej strani napovedovali spektakularno gostovanje Lakersov v Oklahomi. Kot vsi drugi, smo ga tudi mi poleg vsega drugega označili za soočenje dveh kandidatov za naziv MVP. Morala bi biti košarkarska poslastica, sledilo pa je vse kaj drugega. Košarkarska lekcija, košarkarska tragedija, če hočete.

Luka Dončić je s tekmo zaključil predčasno, predčasno je bil znan tudi končni zmagovalec. Shai Gilgeous-Alexander in druščina so odpihnili ves optimizem, ki se je v zadnjih tednih nabiral v jadrih Lakersov. Utišali so vse tiste, ki so namigovali, da bi utegnila biti zasedba iz Los Angelesa zelo resen tekmec, ko se bo v končnici odločalo o zmagovalcu zahoda.

Ob vsem tem niso vknjižili le odmevne, impresivne zmage. V eni potezi jim je uspelo delnice Lakersov tik pred začetkom končnice zbiti nizko, zelo nizko. Poleg poškodovanega Dončića se je na stranskem tiru znašel še Austin Reaves in naenkrat je realnost franšize, ki je še pred tednom dni sanjala o največjih stvareh, precej drugačna.

Takšne Lakerse nocoj čaka ponovno soočenje z Oklahomo. Tri od štirih preostalih tekem rednega dela bodo odigrali na domačem parketu in bolj kot o maščevanju JJ Redick nocoj najbrž razmišlja o tem, kako bi z močno razredčenim kadrom nudil dostojen odpor branilcem naslova. Vprašljiv je tudi nastop LeBrona Jamesa.

Liga NBA, 7. april:

