Luka Dončić v Španijo na posebno injekcijo pred končnico

Luka Dončić je zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice odpotoval v Španijo, kjer je prejel posebno injekcijo, s katero želi pospešiti celjenje in ujeti začetek končnice. V Los Angelesu upajo, da bo slovenski zvezdnik s tem skrajšal odsotnost in se pravočasno vrnil na parket.

Poškodba zadnje stegenske mišice je močno zamajala načrte Los Angeles Lakersov, saj je Luka Dončić pred tem igral v izjemni formi in bil eden ključnih razlogov, da je moštvo še gojilo visoke cilje pred končnico lige NBA.

Zdaj je jasno, da slovenski zvezdnik išče vse možnosti, da bi se vrnil hitreje od običajnih napovedi. Po poročanju ESPN je odpotoval v Španijo, kjer je na posebnem posegu, ki naj bi spodbudil celjenje poškodovanega dela mišice. Sprva so se omenjale tudi druge države, med njimi Švica in Nemčija, a je odpotoval v Španijo, kjer je dolga leta igral za Real Madrid.

Shams Charania razkril podrobnosti zdravljenja

Novinar ESPN Shams Charania je razkril: "Trenutno v taboru Lakersov še ne vedo natančno, koliko časa bosta Luka Dončić in Austin Reaves odsotna ob začetku končnice. Toda pred tem tednom smo dobili novo okoliščino, o kateri sem poročal že sinoči, danes pa lahko dodam še več. Povedali so mi, da je Luka Dončić trenutno v Španiji. Tja je odpotoval, ker je šel na poseg z injekcijo v predelu poškodovane zadnje stegenske mišice druge stopnje, da bi spodbudil celjenje in na koncu pospešil svojo vrnitev. Dela vse, kar je v njegovi moči, da bi se vrnil na parket. Vemo, da okrevanje po nategu zadnje stegenske mišice druge stopnje običajno traja od štiri do šest tednov. On počne vse, da bi to časovnico vsaj nekoliko skrajšal, še vedno pa ni povsem jasno, kako bo to zdravljenje učinkovalo. Ali deluje? Za koliko pospeši okrevanje? To je torej tisto, kar trenutno počne. Je v Španiji."

Lakersi pred končnico brez dveh ključnih igralcev

Težava za Lakers je dvojna. Dončić ni edini, ki manjka, saj je za daljše obdobje odsoten tudi Austin Reaves. To pomeni hud udarec za Los Angeles Lakers v luči končnice, zlasti v napadalnem delu igre.

Običajno okrevanje po takšni poškodbi traja od štiri do šest tednov, končnica pa se začne 18. aprila, zato je vse bolj verjetno, da bo Dončić izpustil vsaj del prvega kroga, morda celo celotno uvodno serijo. Podoben scenrij naj bi veljal tudi za Reavsa.