Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
J. L.

Ponedeljek,
6. 4. 2026,
22.07

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

injekcija zdravljenje Španija NBA končnica zadnja stegenska mišica poškodba Los Angeles Lakers Luka Dončić

Luka Dončić v Španijo na posebno injekcijo pred končnico

Luka Dončić | Luka Dončić je zaradi poškodbe odpotoval v Španijo, kjer je prejel posebno injekcijo za hitrejše okrevanje pred začetkom končnice lige NBA. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je zaradi poškodbe odpotoval v Španijo, kjer je prejel posebno injekcijo za hitrejše okrevanje pred začetkom končnice lige NBA.

Luka Dončić je zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice odpotoval v Španijo, kjer je prejel posebno injekcijo, s katero želi pospešiti celjenje in ujeti začetek končnice. V Los Angelesu upajo, da bo slovenski zvezdnik s tem skrajšal odsotnost in se pravočasno vrnil na parket.

Poškodba zadnje stegenske mišice je močno zamajala načrte Los Angeles Lakersov, saj je Luka Dončić pred tem igral v izjemni formi in bil eden ključnih razlogov, da je moštvo še gojilo visoke cilje pred končnico lige NBA.

Zdaj je jasno, da slovenski zvezdnik išče vse možnosti, da bi se vrnil hitreje od običajnih napovedi. Po poročanju ESPN je odpotoval v Španijo, kjer je na posebnem posegu, ki naj bi spodbudil celjenje poškodovanega dela mišice. Sprva so se omenjale tudi druge države, med njimi Švica in Nemčija, a je odpotoval v Španijo, kjer je dolga leta igral za Real Madrid.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers : Oklahoma City Thunder | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Shams Charania razkril podrobnosti zdravljenja

Kdaj se bo vrnil v pogon Austin Reaves prav tako ni znano. | Foto: Guliverimage Kdaj se bo vrnil v pogon Austin Reaves prav tako ni znano. Foto: Guliverimage Novinar ESPN Shams Charania je razkril: "Trenutno v taboru Lakersov še ne vedo natančno, koliko časa bosta Luka Dončić in Austin Reaves odsotna ob začetku končnice. Toda pred tem tednom smo dobili novo okoliščino, o kateri sem poročal že sinoči, danes pa lahko dodam še več. Povedali so mi, da je Luka Dončić trenutno v Španiji. Tja je odpotoval, ker je šel na poseg z injekcijo v predelu poškodovane zadnje stegenske mišice druge stopnje, da bi spodbudil celjenje in na koncu pospešil svojo vrnitev. Dela vse, kar je v njegovi moči, da bi se vrnil na parket. Vemo, da okrevanje po nategu zadnje stegenske mišice druge stopnje običajno traja od štiri do šest tednov. On počne vse, da bi to časovnico vsaj nekoliko skrajšal, še vedno pa ni povsem jasno, kako bo to zdravljenje učinkovalo. Ali deluje? Za koliko pospeši okrevanje? To je torej tisto, kar trenutno počne. Je v Španiji."

Lakersi pred končnico brez dveh ključnih igralcev

Težava za Lakers je dvojna. Dončić ni edini, ki manjka, saj je za daljše obdobje odsoten tudi Austin Reaves. To pomeni hud udarec za Los Angeles Lakers v luči končnice, zlasti v napadalnem delu igre.

Običajno okrevanje po takšni poškodbi traja od štiri do šest tednov, končnica pa se začne 18. aprila, zato je vse bolj verjetno, da bo Dončić izpustil vsaj del prvega kroga, morda celo celotno uvodno serijo. Podoben scenrij naj bi veljal tudi za Reavsa.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
