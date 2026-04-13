Britney Spears je na zdravljenju odvisnosti

Potem ko so jo pred nekaj tedni prijeli zaradi vožnje pod vplivom opojnih substanc, se je zdaj Britney Spears odločila za zdravljenje odvisnosti.

Britney Spears se je v nedeljo prijavila v kliniko za zdravljenje odvisnosti, je sporočil njen predstavnik za medije in dodal, da je odločitev za zdravljenje sprejela sama.

44-letno pevko so v začetku marca prijeli zaradi suma, da vozi pod vplivom opojnih substanc. Njen predstavnik je takrat sporočil, da je bil to "popolnoma neopravičljiv" incident, obenem pa poudaril, da ji družina stoji ob strani in da so pripravljeni storiti vse za pevkino stabilnost in čim uspešnejše okrevanje.

Britney Spears je v preteklosti odkrito govorila o svojih težavah z duševnim zdravjem, travmah in izkušnjah s skrbništvom, ko so dolga leta drugi imeli nadzor nad njenimi financami in vsemi pomembnimi življenjskimi odločitvami.

V knjigi spominov, ki jo je izdala leta 2023, se je spomnila tudi kriznega obdobja v letu 2008, ko so jo kar dvakrat prisilno hospitalizirali. Kot je zapisala v knjigi, jo je bilo neizmerno strah, da bo izgubila svoja sinova, in je v obdobju, ko so ji odvzeli svobodo odločanja o lastnem življenju, čutila popolno nemoč.

