"Upam, da bom hitro spet nazaj v formi," je po nesrečni poškodbi na tekmovanju Billie Jean King na družbenih omrežjih sporočila Tamara Zidanšek, ena najboljših slovenskih teniških igralk.

V petek je Tamara Zidanšek na dvoboju proti Španiji za uvrstitev na zaključni turnir pokala Billie Jean King kot prva slovenska igralka stopila na igrišče. Kazalo je dobro, nato pa se je v prvi točki tretjega niza zgodilo najhujše: poškodba. Bilo je videti precej neprijetno in boleče, sploh ob Tamarinih krikih bolečine. Tamara dvoboja ni mogla nadaljevati in ga je posledično morala tudi predati. Nesrečno se je končal tudi dvoboj proti Španiji, saj je Slovenija na koncu izgubila z 1:3.

Tamara je v petek s tujo pomočjo zapustila igrišče, a že naslednji dan je sedela ob igrišču in navijala za svoje kolegice. Polfinalistka OP Francije iz leta 2021 je bila videti že veliko bolje, saj je lahko že sama hodila. "Najverjetneje je dober znak, da lahko hodim, je bolje, kot sem mislila, da bo. Nič pa še ne vem, kaj je," je v soboto razlagala Tamara in povedala, da ji je šlo v trenutku poškodbe marsikaj skozi misli.

Je pa bilo več jasnega že v nedeljo, ko se je 28-letna teniška igralka prek družbenih omrežij zahvalila za vso podporo, razkrila pa je tudi, kakšno je njeno trenutno stanje.

"Hvala vsem za skrb in lepa sporočila po malo nesrečni poškodbi na igrišču. Žal se moram naslednjih nekaj tednov posvetiti rehabilitaciji strganih vezi v gležnju, ampak upam, da bom lahko hitro spet nazaj v polni formi. Dan za dnem," je na družbenih omrežjih sporočila Tamara Zidanšek.

Zidanšek je v letošnji sezoni igrala 25 dvobojev, od tega jih je 17 dobila. Še najdlje je prišla na turnirju v Antalyi, kjer se je prebila vse do finala.

