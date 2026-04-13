Iz Luke Koper bo danes predvidoma ob 22. uri proti Avstriji krenil izredni prevoz 87-metrskih elis oz. lopatic za vetrne elektrarne. Prevoz bo potekal na relaciji Luka Koper–Bertoki–Obrežje ter nato predvidoma prek Hrvaške in deloma tudi Madžarske, saj je nadaljevanje prevoza v sredo predvideno na odseku Pince–Murska Sobota–Šentilj.

Kot je objavil prometnoinformacijski center za državne ceste, je prihod izrednega prevoza v Bertoke predviden danes zvečer ob 22.30, vključitev na avtocesto ob 22.45, prihod na Obrežje pa v torek ob 2.30. Izredni prevozi se bodo potem odvijali tudi v sredo, 15. aprila, še na odseku Pince–Murska Sobota–Šentilj.

Promet bo potekal upočasnjeno

"Promet za izrednimi prevozi bo potekal upočasnjeno. Voznike pozivamo k strpnosti in previdnosti," je v zvezi z omenjenim izrednim prevozom zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

V koprskem pristanišču so 25. marca začeli pretovarjati ladjo, ki je iz Kitajske pripeljala sestavne dele za sedem vetrnih elektrarn, namenjenih v Avstrijo. Na obalo, namenjeno generalnim tovorom, so najprej razložili 21 elis dolžine 87 metrov, nato pa so ladjo premestili v drugi bazen, kjer je sledil pretovor preostalih komponent.

Ker so elise dolge skoraj 90 metrov, so morali zanje odpreti nov izhod iz pristanišča in urediti bertoški priključek proti avtocesti, poročanje Radia Koper povzema MMC RTV Slovenija. Trije tovornjaki bodo pristanišče zapustili pri novem začasnem izvozu na severni obvoznici tik ob stavbi potniškega terminala. Od tam bo tovor nadaljeval pot po Ankaranski cesti in vpadnici do Bertokov in nato po avtocesti proti Ljubljani.

Del cestišča so morali prilagoditi

Na priključku na nekdanjo hitro cesto pri Bertokih so morali del cestišča prilagoditi, da bo tovornjak z 90 metrov dolgim tovorom lahko zapeljal skozi ovinek. "Pri tem lahko nastanejo kratkotrajne prometne motnje, saj je to posebna kategorija tovora, ki se zaradi varnosti prevaža z nizko hitrostjo, vendar brez morebitnih večjih obremenitev za lokalno okolje ali prebivalce," po navedbah portala MMC RTV Slovenija sporočajo iz Luke Koper. Izredne prevoze večinoma izvajajo v večernih ali nočnih urah, ko je manj prometa.

Luka Koper je 25. marca na svoji spletni strani objavila, da elise za vetrne elektrarne spadajo med t. i. projektne tovore, ki jih v pristanišču pretovarjajo le občasno. Število tovrstnih pošiljk se v zadnjih letih povečuje, predvsem v luči evropskega zelenega prehoda in doseganja ciljev podnebne nevtralnosti, so navedli.

Tudi zaradi tega v Luki Koper trenutno izvajajo več naložb, ki bodo omogočile še učinkovitejše pretovarjanje posebnih, nestandardnih kosov. Konec prejšnjega leta so za te namene nabavili novo mobilno dvigalo, predvidoma do konca leta 2026 pa bodo v drugem bazenu končali gradnjo 200 metrov dolgega namenskega priveza, so napovedali v Luki Koper.