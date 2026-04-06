Trener Lakersov tarča ostrih obtožb: Želi uničiti Dončićevo kariero

Luka Dončić bo specializirano pomoč ob rehabilitaciji po poškodbi zadnje stegenske mišice poiskal v Evropi. V Los Angelesu verjamejo, da bi lahko slovenski košarkarski as že v letošnji sezoni znova pomagal Lakersom. Trener JJ Redick se je sicer zaradi optimističnih napovedi znova znašel na udaru ostrih kritik.

Da se Luka Dončić vrača v Evropo, kjer bo poskušal s pomočjo specialistov pospešiti proces okrevanja po poškodbi zadnje stegenske mišice, je razkril agent Slovenca Bill Duffy. Odločitev je padla po posvetu z zdravniško službo Los Angeles Lakersov. Ta zdravniška služba se je po Dončićevi poškodbi, ki ji je sledila še poškodba drugega zvezdnika kalifornijske franšize Austina Reavesa, znašla pod plazom kritik.

Velik del teh kritik sicer leti tudi na račun JJ Redicka. Poškodbi obeh zvezdnikov sta se zgodili (ali poslabšali) na tekmi, kjer je bil nasprotnik premočan. V obdobju, ko je nasprotnik vodil že z neulovljivo prednostjo. Zakaj sta bila torej Dončić in Reaves kljub očitnim težavam še vedno na parketu?

LeBron: Tega ne moreš nadomestiti

Redick je po poškodbi Dončića hitro pojasnil, da je slovenski košarkarski as prejel zeleno luč zdravniške službe in da je zgolj zato nadaljeval s tekmo v Oklahomi. Zelo podobno naj bi stvari potekale tudi v primeru Reavesa, ki je znake izčrpanosti kazal že pred dvobojem z aktualnimi prvaki Večji del bremena bo pri Lakersih zdaj znova prevzel 41-letni LeBron James. Foto: Reuters

"Ko se je Austin vrnil, sem direktno vprašal, če lahko igra. Mislil sem, da je poškodovan, a je zdravniška služba potrdila, da je vse v redu. Pred to tekmo v Oklahomi ni bilo ničesar, kar bi dalo vedeti, da sta Luka ali Austin blizu tega, da bi pregorela," pravi Redick, ki se bo moral preostanka sezone lotiti s precej prilagojenim načrtom igre.

"Seveda bomo morali igrati nekoliko drugače. Imamo rezerve, igramo lahko preko LeBrona, Kennarda, Hachimure, Aytona," razlaga strateg Lakersov. Izkušeni LeBron James se medtem zaveda, da se takšnih košarkarjev ne da nadomestiti. "Te vrzeli ne moreš zapolniti, niti nima smisla, da bi poskušal. Na vseh nas je, na vseh, ki bomo v kadru, da skupaj postopoma iščemo nove rešitve," pravi 41-letni zvezdnik.

Prosim, ne počnite tega

JJ Redick verjame, da se bosta Dončić in Reaves na parket vrnila še v letošnji sezoni. Foto: Reuters

V Los Angelesu ne mahajo z belo zastavo. Odločeni so, da prebrodijo obdobje brez poškodovanih nosilcev igre, Redick pa je optimistično napovedal, da se bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da se Dončić in Reaves že v letošnji sezoni vrneta v tekmovalni pogon. Spomnimo; oba sta zagotovo zaključila z rednim delom sezone, predvidoma pa bosta izpustila tudi začetek končnice.

"Preprosto vem, da bo Luka naredil vse, da se vrne. Z njim sem se pogovarjal v petek, včeraj, danes zjutraj spet. Pripravljen je narediti, karkoli bo treba, da se vrne. In naša naloga je, da podaljšamo to sezono. Da se vrneta oba," je pred gostovanjem v Dallasu dejal Redick.

Cilj je bil jasen, v ekipo in med navijače po dveh hudih udarcih naseliti nekaj prepotrebnega optimizma, a se je velik del podpornikov močno spotaknil ob besede trenerja. "Torej bo JJ preprosto čakal, da se Luka in Reaves vrneta? Odpustiti bi ga bilo treba," piše v komentarjih na družbenih omrežjih.

Številne navijače skrbi, da bi prehitra vrnitev zvezdniškega dvojca lahko pripeljala do dolgoročnih hujših posledic za franšizo, ki ima pred seboj zelo svetlo prihodnost. "Želi uničiti Dončićevo kariero," je zapisal eden od podpornikov, drugi Lakerse prosijo, naj si ne privoščijo tovrstnega tveganja.