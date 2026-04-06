Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Izrael Iran vojna vodja iranska revolucionarna garda umor

Ponedeljek, 6. 4. 2026, 11.27

Ubili vodjo iranske obveščevalne službe IRCG. Izrael prevzel odgovornost za umor.

Majid Hademi | Umor Majida Hademija je "še en hud udarec" za Iransko revolucionarno gardo (IRGC). | Foto Posnetek zaslona

Umor Majida Hademija je "še en hud udarec" za Iransko revolucionarno gardo (IRGC).

Foto: Posnetek zaslona

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) je sporočila, da je bil njen vodja obveščevalne službe Majid Hademi ubit v napadu. Za njegovo smrt krivijo ZDA in Izrael, poroča BBC. Kasneje sta odgovornost za umor prevzela izraelski obrambni minister Israel Katz in Izraelske obrambne sile (IDF).

IDF je na Telegramu zapisala, da je njegov umor "še en hud udarec" za Iransko revolucionarno gardo (IRGC).

V izjavi, ki so jo prenesli iranski mediji, je navedeno, da je bil Hademi ubit danes zjutraj ob zori, brez nadaljnjih podrobnosti o okoliščinah napada.

Nasledil uradnika, ubitega lani

Hademi je na mestu vodje obveščevalne službe IRGC nasledil Mohammada Kazemija, ki je bil prav tako ubit v izraelskem napadu junija 2025 med kratkotrajno vojno med Iranom in Izraelom.

Znan je bil po svojih ostrih obtožbah proti ZDA in Izraelu. Po protivladnih protestih v Iranu v začetku letošnjega leta je Hademi obtožil ameriškega predsednika Donalda Trumpa spodbujanja nasilja.

Takrat je trdil, da so bile v proteste vpletene tuje obveščevalne službe, vključno z izraelsko enoto 8200. Po podatkih tiskovne agencije Human Rights Activists News Agency je pri zatiranju teh protestov umrlo najmanj 7000 ljudi.

Izrael: Še naprej jih bomo lovili enega za drugim

Izraelski obrambni minister Israel Katz se je odzval, potem ko je Iran potrdil smrt vodje obveščevalne službe Revolucionarne garde Majida Hademija.

"Revolucionarna garda strelja na civiliste, mi pa uničujemo teroristične voditelje," je dejal Katz. "Še naprej jih bomo lovili enega za drugim," je dejal. Katz je tudi izjavil, da je Izrael že močno poškodoval iransko jeklarsko in petrokemično industrijo in da bo "še naprej uničeval iransko nacionalno infrastrukturo".

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.