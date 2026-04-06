Iranska Revolucionarna garda (IRGC) je sporočila, da je bil njen vodja obveščevalne službe Majid Hademi ubit v napadu. Za njegovo smrt krivijo ZDA in Izrael, poroča BBC. Kasneje sta odgovornost za umor prevzela izraelski obrambni minister Israel Katz in Izraelske obrambne sile (IDF).

IDF je na Telegramu zapisala, da je njegov umor "še en hud udarec" za Iransko revolucionarno gardo (IRGC).

V izjavi, ki so jo prenesli iranski mediji, je navedeno, da je bil Hademi ubit danes zjutraj ob zori, brez nadaljnjih podrobnosti o okoliščinah napada.

The head of the Revolutionary Guards’ intelligence organization, Major General Seyyed Majid Khademi, has been killed in a US-Israeli attack in Iran.



Nasledil uradnika, ubitega lani

Hademi je na mestu vodje obveščevalne službe IRGC nasledil Mohammada Kazemija, ki je bil prav tako ubit v izraelskem napadu junija 2025 med kratkotrajno vojno med Iranom in Izraelom.

Znan je bil po svojih ostrih obtožbah proti ZDA in Izraelu. Po protivladnih protestih v Iranu v začetku letošnjega leta je Hademi obtožil ameriškega predsednika Donalda Trumpa spodbujanja nasilja.

Takrat je trdil, da so bile v proteste vpletene tuje obveščevalne službe, vključno z izraelsko enoto 8200. Po podatkih tiskovne agencije Human Rights Activists News Agency je pri zatiranju teh protestov umrlo najmanj 7000 ljudi.

Izrael: Še naprej jih bomo lovili enega za drugim

Izraelski obrambni minister Israel Katz se je odzval, potem ko je Iran potrdil smrt vodje obveščevalne službe Revolucionarne garde Majida Hademija.

"Revolucionarna garda strelja na civiliste, mi pa uničujemo teroristične voditelje," je dejal Katz. "Še naprej jih bomo lovili enega za drugim," je dejal. Katz je tudi izjavil, da je Izrael že močno poškodoval iransko jeklarsko in petrokemično industrijo in da bo "še naprej uničeval iransko nacionalno infrastrukturo".