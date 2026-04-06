Rekordna udeležba in odlični časi so zaznamovali prvo letošnjo dirko Pumpaj Slovenija v Šempetru pri Novi Gorici. Najhitrejši kolesar dneva je bil mlajši mladinec Tine Dovžak.

Uvodno dirko slovenskega pokala v pumptrackih Pumpaj Slovenija so organizirali v Šempetru pri Novi Gorici. Prvo dirko letošnje sezone je zaznamovala udeležba kar 88 tekmovalcev in tekmovalk, kar je najvišja udeležba na tekmah slovenskega pokala do zdaj. Razpon udeležencev je bil zelo širok in sicer vse od petletnika v najmlajši kategoriji (do U11 so kategorije netekmovalnega značaja) do najstarejšega 48-letnega kolesarja.

Val Trinle Lampič v majici državnega prvaka BMX Race iz lanske sezone. Foto: Gregor Pavšič

Tine Dovžak (KK Črn Trn). Foto: Gregor Pavšič

Na razgibanem poligonu se je uspelo petim kolesarjem spustiti pod magično mejo 17 sekund. Najhitrejši kolesar dneva je bil mlajši mladinec Tine Dovžak (KK Črn Trn), sicer tudi član slovenske razvojne ekipe v BMX Race, ki je letos prestopil v italijansko moštvo in se tudi osredotočil predvsem na italijanski pokal.

Dovžakov najboljši čas v treh poizkusih je bil 16 sekund in 19 stotink. To je bilo 25 stotink hitreje od Jana Manfreda (KK Zagorska Dolina) zmagovalca v kategoriji fantov nad 17 let. Pod 17 sekund so peljali še Matija Krečič (KK Črn Trn), Filip Bučan (KK Črn Trn) in Matic Požar Rudolf (KK Postojna).

Tekmovanja Pumpaj Slovenija sicer ne poznajo skupne razvrstitve, zato so doseženi časi med posameznimi kategorijami bolj prestižnega značaja. Tri od petih omenjenih časov pod 17 sekundami so dosegli mlajši mladinci, kar kaže na kakovosten podmladek te še ne tako razširjene in uveljavljene mlade kolesarske discipline.

Rezultati - Pumpaj Slovenija, Šempeter pri Novi Gorici

U13 - deklice: 1. Tija Frank (BSX Racing Maribor), 2. Julija Dečman (KD Rajd Ljubljana), 3. Ema Medvešček (KD Rajd Ljubljana)

1. Tija Frank (BSX Racing Maribor), 2. Julija Dečman (KD Rajd Ljubljana), 3. Ema Medvešček (KD Rajd Ljubljana) U13 - dečki: 1. Gal Malavašič Šurca (ŠKD Super Potencial), 2. Gabriel Maslo (ŠKD Super Potencial), 3. Adam Kurnik (ŠKD Super Potencial), …

1. Gal Malavašič Šurca (ŠKD Super Potencial), 2. Gabriel Maslo (ŠKD Super Potencial), 3. Adam Kurnik (ŠKD Super Potencial), … U15 - deklice: Neja Heric (KD Rajd Ljubljana), 2. Eva Pavšič Prezelj (ŠKD Super Potencial), 3. Taja Malavšič Šurca (ŠKD Super Potencial)

Neja Heric (KD Rajd Ljubljana), 2. Eva Pavšič Prezelj (ŠKD Super Potencial), 3. Taja Malavšič Šurca (ŠKD Super Potencial) U15 - dečki - 1. Oskar Lev Dovč (KD Rajd Ljubljana), 2. Anej Paranuk (KK Črn Trn), 3. Izak Kovačič (KD Rajd Ljubljana), …

- 1. Oskar Lev Dovč (KD Rajd Ljubljana), 2. Anej Paranuk (KK Črn Trn), 3. Izak Kovačič (KD Rajd Ljubljana), … U17 - mlajši mladinci: 1. Tine Dovžak (KK Črn Trn), 2. Matija Krečič (KK Črn Trn), 3. Matic Požar Rudolf (KK Postojna), …

1. Tine Dovžak (KK Črn Trn), 2. Matija Krečič (KK Črn Trn), 3. Matic Požar Rudolf (KK Postojna), … 17+ moški: 1. Jan Manfredo (KK Zagorska Dolina), 2. Filip Bučan (KK Črn Trn), 3. Tilen Leban (Deš Fleš), …

1. Jan Manfredo (KK Zagorska Dolina), 2. Filip Bučan (KK Črn Trn), 3. Tilen Leban (Deš Fleš), … 35+ moški: 1. Rok Winkler (Deš Fleš), 2. Igor Viškovič (MTB Klub Boshk), 3. Gregor Kurnik (ŠKD Super Potencial), …

Naslednja dirka pokala Pumpaj Slovenija bo 23.maja potekala na Vrhniki v organizaciji ŠKD Super Potencial in Zavoda Ivan Cankar Vrhnika.

