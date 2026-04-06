Primož Roglič kapetan ali pomočnik? Začenja se na njegovem terenu.

Dan po novi vesoljski predstavi Tadeja Pogačarja se kolesarski svet že vrti dalje. S slabih 14 kilometrov dolgim kronometrom se začenja Dirka po Baskiji, med glavnimi favoriti za zmago pa je znova tudi Primož Roglič. V Baskiji je slavil že dvakrat, ker je njegova ekipa naknadno na dirko prijavila tudi Floriana Lipowitza, pa ni povsem jasno, kakšna bo tokrat vloga izkušenega Slovenca.

Šestdnevna preizkušnja po baskovskih cestah se tradicionalno začenja s kratkim kronometrom, ki ga je Primož Roglič v preteklosti že znal izkoristiti v svoj prid. Zasavec je v vožnji na čas tukaj slavil že štirikrat, dvakrat (leta 2018 in 2021) je s tem postavil tudi temelje za končno skupno zmago.

Slabih 14 kilometrov dolgo traso bosta zaznamovala dva klanca; prvi je nekoliko položnejši, a daljši (2,4 km), z njim bodo kolesarji opravili takoj po startu, drugi pa bo prišel na vrsto povsem na koncu, povprečni naklon ob vzponu v cilj znaša 9,2 %.

Za 36-letnega Rogliča bo to peti nastop na Dirki po Baskiji, konkurenca pa je dokaj ostra. Največ možnosti za skupno zmago stavnice pripisujejo Isaacu del Toru (UAE Emirates-XRG), moštvenemu kolegu Tadeja Pogačarja, ki na začetku sezone kaže odlično formo. Visoko kotirajo tudi delnice domačina Juana Ayusa (Lidl-Trek), v dobri formi je tudi mladi Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

No, konkurenco pa ima Primož Roglič znova tudi v svoji ekipi. Dolgo časa je kazalo, da bo slovenski kolesarski as nesporni kapetan Red Bullove odprave v Baskiji, nato pa se je naknadno na seznamu prijavljenih kolesarjev znašel še Florian Lipowitz. Kaj to pomeni za razdelitev vlog v ekipi? Prve odgovore bo brez dvoma dal že današnji kronometer.