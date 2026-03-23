Francoski prvak Dorian Godon je zmagal v prvi etapi kolesarske dirke po Kataloniji. Devetindvajsetletni član britanske ekipe Ineos Grenadiers je v Sant Feliu de Guixolsu prehitel dvakratnega olimpijskega prvaka Belgijca Remca Evenepoela (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ki je bil del množičnega sprinta na cilju navkreber.

Tom Pidcock (Pinarello) je osvojil tretje mesto. Britanski kolesar je bil na stopničkah le dva dni po tem, ko je v soboto za dolžino pol kolesa izgubil boj za zmago s slovenskim asom Tadejem Pogačarjem na sloviti enodnevni klasiki od Milana do San Rema.

Z 18. karierno zmago Dorian Godon, ki živi v Gironi blizu Sant Feliu de Guixolsa, potrjuje svojo dobro formo po zmagi na etapi dirke Pariz-Nica pred desetimi dnevi. Zmagovalca etape so določili s fotofinišem.

Slovenec Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) je bil glavnine in je končal na 49. mestu ter prišel v cilj v času zmagovalca. V času zmagovalca je etapo končal tudi Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) na 55. mestu. Omerzel je danes debitiral na dirkah svetovne serije. V dresu Bahrain-Victoriousa je dirkal tudi Matevž Govekar, ki je prvo etapo končal kot 138.

Uvodno dejanje te sedemdnevne dirke, v 105. izvedbi, je postreglo z zvezdniško udeležbo, Danec Jonas Vingegaard je bil favorit za zmago.

Roglič dvakrat, Pogačar enkrat

Uvodna trasa je bila hribovita, v 172 km je zapustila obalno letovišče Sant Feliu de Guixols, se usmerila v Girono, vzpon 1. kategorije, in se nato pospešeno vrnila na obalo Costa Brave.

Četrta, peta in šesta etapa bodo potekale v Pirenejih, finale pa se bo odvil v sedmih krogih na Montjuic v Barceloni, kjer se bo julija začela dirka po Franciji.

Primož Roglič je dvakrat slavil na tej dirki v letih 2023 in 2025, pred dvema letoma pa je na katalonskem krogu slavil Tadej Pogačar.