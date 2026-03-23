Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Ponedeljek,
23. 3. 2026,
18.34

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Ponedeljek, 23. 3. 2026, 18.34

30 minut

Dirka po Kataloniji, 1. etapa

Dorian Godon prehitel Evenepoela za prvo zmago v Kataloniji

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dorian Godon | Dorian Godon je zmagovalec prve etape na Dirki po Kataloniji. | Foto Guliverimage

Dorian Godon je zmagovalec prve etape na Dirki po Kataloniji.

Foto: Guliverimage

Francoski prvak Dorian Godon je zmagal v prvi etapi kolesarske dirke po Kataloniji. Devetindvajsetletni član britanske ekipe Ineos Grenadiers je v Sant Feliu de Guixolsu prehitel dvakratnega olimpijskega prvaka Belgijca Remca Evenepoela (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ki je bil del množičnega sprinta na cilju navkreber.

Gal Glivar
Sportal Slovenski kolesar o domači dirki: Dal sem tudi pobudo, a za zdaj žal neuspešno

Tom Pidcock (Pinarello) je osvojil tretje mesto. Britanski kolesar je bil na stopničkah le dva dni po tem, ko je v soboto za dolžino pol kolesa izgubil boj za zmago s slovenskim asom Tadejem Pogačarjem na sloviti enodnevni klasiki od Milana do San Rema.

Z 18. karierno zmago Dorian Godon, ki živi v Gironi blizu Sant Feliu de Guixolsa, potrjuje svojo dobro formo po zmagi na etapi dirke Pariz-Nica pred desetimi dnevi. Zmagovalca etape so določili s fotofinišem.

Slovenec Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) je bil glavnine in je končal na 49. mestu ter prišel v cilj v času zmagovalca. V času zmagovalca je etapo končal tudi Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) na 55. mestu. Omerzel je danes debitiral na dirkah svetovne serije. V dresu Bahrain-Victoriousa je dirkal tudi Matevž Govekar, ki je prvo etapo končal kot 138.

Uvodno dejanje te sedemdnevne dirke, v 105. izvedbi, je postreglo z zvezdniško udeležbo, Danec Jonas Vingegaard je bil favorit za zmago.

Roglič dvakrat, Pogačar enkrat

Uvodna trasa je bila hribovita, v 172 km je zapustila obalno letovišče Sant Feliu de Guixols, se usmerila v Girono, vzpon 1. kategorije, in se nato pospešeno vrnila na obalo Costa Brave.

Četrta, peta in šesta etapa bodo potekale v Pirenejih, finale pa se bo odvil v sedmih krogih na Montjuic v Barceloni, kjer se bo julija začela dirka po Franciji.

Primož Roglič je dvakrat slavil na tej dirki v letih 2023 in 2025, pred dvema letoma pa je na katalonskem krogu slavil Tadej Pogačar.

Dorian Godon Jakob Omrzel Matevž Govekar Gal Glivar Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar Tom Pidcock Dirka po Kataloniji
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

