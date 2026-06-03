Jai Hindley je na Giru d’Italia znova spomnil, zakaj je nekoč že osvojil prestižno rožnato dirko. Dirkal je svojo dirko, ni se postavljal v ospredje, na koncu pa brez etapne zmage osvojil tretje mesto za Jonasom Vingegaardom in Felixom Gallom. Nov lep rezultat je dosegel ravno v letu, ko se mu izteka pogodba z ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe. Če je bilo že nekako slutiti, da bo kariero po letu 2027 nadaljeval pri ekipi Visma | Lease a Bike, se je tržnica prebudila. Bi lahko Avstralec ostal v ekipi Primoža Rogliča? V igri naj bi bila tudi preostala velika moštva.

Veliki zmagovalec Gira d'Italia je postal danski kolesar Jonas Vingegaard, ki je zaokrožil zbirko zmag na vseh treh Grand Tourih. Družbo na zmagovalnem odru v Rimu sta mu delala Avstrijec Felix Gall in Avstralec Jai Hindley, ki je s tem znova opozoril nase. 30-letni Hindley je kolesaril v svojem slogu in na koncu dosegel tretje mesto na dirki, ki jo je leta 2022 že osvojil.

Njegova pogodba z Red Bull - BORA - hansgrohe se po sezoni izteče, kar pomeni, da je postal vroče ime na kolesarski tržnici.

Visma ga je spremljala, Giro pa je spremenil pogajanja

Že pred Girom se je Hindleyjevo ime povezovalo z ekipo Visma | Lease a Bike. Simon Yates se je lani upokojil, ekipa pa je iskala še enega kolesarja, ki bi jim dal globino na Grand Tourih. Avstralec je namreč dokazal, da lahko tekmuje na rezultat na tritedenski dirki, lahko pa je tudi dober pomočnik osrednjega kapetana.

Jonas Vingegaard je osvojil Giro, Felix Gall je bil drugi, Jai Hindley pa tretji. Foto: Guliverimage

A Giro je spremenil izhodišče. Njegova vrednost se je krepko povečala. In prav to je za Vismo težava. Če so pred Girom še lahko računali, da si bodo na "lažji" način zagotovili njegov podpis, bo zdaj cena zagotovo šla v drugo smer.

Pri Red Bullu ni več le dodatek

Zanimivo je, da Hindley na začetku Gira ni bil v ospredju pogovorov. Pri Red Bull - BORA - hansgrohe se je veliko govorilo o Giuliu Pellizzariju, mladem italijanskem upu, pa tudi o širši sliki ekipe, v kateri so Primož Roglič, Remco Evenepoel, Florian Lipowitz ...

Jai Hindley je Giro d’Italia 2026 končal na tretjem mestu in si pred iztekom pogodbe močno dvignil ceno. Foto: Guliverimage

Toda tritedenske dirke imajo svojo logiko in zakonitosti. Tam ne štejejo samo eksplozivni dnevi. Šteje zanesljivost. In Hindley je še enkrat dokazal, da je zlata vreden kolesar za ekipo.

Sicer ni dobil etape, ni nosil rožnate majice, ni vsak dan polnil naslovnic, a je v najtežjih trenutkih etap ostal v ospredju, kar je na koncu tudi najpomembneje in mu je prineslo tretje mesto. To je zanj tretja uvrstitev na zmagovalni oder na Giru, potem ko je leta 2022 zmagal in bil dve leti pred tem drugi.

UAE ima denar, Decathlon pa bi mu lahko ponudil vlogo kapetana

Kot poročajo tuji mediji, je zdaj videti, da Visma ni edina, ki bi lahko vrgla trnek na Hindleyja. UAE Team Emirates XRG je prav tako eno od moštev, ki bi se lahko potegovalo za njegov podpis. Finančno zaledje imajo, že zdaj tudi najbolj razkošno ekipo, je pa Giro pokazal, da se jim hitro zalomi, če v ekipi ni Tadeja Pogačarja.

Ekipa je imela ogromno smole s padci, zaradi katerih so dirko predčasno končali Adam Yates, Jay Vine in Marc Soler, nato pa je Jhonatan Narvaez v velikem slogu osvajal etapne zmage.

Foto: Guliverimage

Na drugi strani, če gledamo z vidika skupne uvrstitve, slovenski kolesar ne more biti na vsaki dirki, zato ne bi bilo nič nenavadnega, če bi želeli Avstralca v svojih vrstah in mu ponudili tudi odprte roke za kakšno od večjih dirk. Hindley bi pri UAE Emirates pomenil zanesljivo možnost za Giro ali Vuelto, tudi kadar Pogačarja ni na štartu.

Druga zanimiva ekipa za Hindleyja je Decathlon CMA CGM, kjer je sicer prvo ime mladi francoski zvezdnik Paul Seixas. Felix Gall je z drugim mestom na Giru naredil velik rezultat, a je jasno, da bo kariero v prihodnji sezoni nadaljeval pri Lidl-Treku.

Pri Rogličevi ekipi bo treba tehtati

Izključeno ni niti, da bi morda lahko ostal pri Red Bull - BORA - hansgrohe. V nemško-avstrijski ekipi zato niso v lahkem položaju. Ekipa ima ogromno velikih imen, a je vprašanje, komu nameniti prostor, denar in vlogo. Jasno pa je, da je Hindley kolesarskemu svetu poslal novo sporočilo o svoji vrednosti.