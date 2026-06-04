Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
4. 6. 2026,
17.30

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Paul Seixas Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tour de France Tour de France Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Četrtek, 4. 6. 2026, 17.30

1 ura, 27 minut

Tour Auvergne-Rhône-Alpes (nekdanji Kriterij po Dofineji)

Francoski čudežni deček na generalki za Tour napoveduje napad na zmago

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Tadej Pogačar Paul Seixas | Foto Reuters

Foto: Reuters

Devetnajstletni francoski kolesar Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki je lani v svoji prvi profesionalni sezoni na dirki Tour Auvergne-Rhône-Alpes (nekdanji Kriterij po Dofineji) v skupnem seštevku osvojil izjemno osmo mesto, se letos vrača z bistveno višjimi ambicijami. Odkrito cilja na sam vrh.

Za njim so tritedenske višinske priprave v Sierri Nevadi, opravil je tudi ogled legendarnega prelaza Col du Tourmalet, kjer je postavil rekord, v zadnjih tednih pa se je posebej posvečal dolgim vzponom. Ti bodo ključni tudi na letošnjem Touru, na katerem bo nastopil prvič, a ga mnogi že zdaj uvrščajo v najožji krog favoritov.

Dirka po Franciji se bo začela 4. julija z ekipnim kronometrom v Barceloni in končala 26. julija v Parizu. 

"Za mano je dober sklop treningov na višini v Sierri Nevadi, kjer sem se posebej osredotočil na dolge vzpone," je v izjavi za javnost pred začetkom dirke povedal Seixas, ki v domovini velja za enega največjih upov za etapne dirke.

Pri komaj 19 letih ima v svoji zbirki že sedem profesionalnih zmag, v Franciji pa od njega pred poletjem pričakujejo ogromno. Njegov napovedani nastop na Touru je še dodatno dvignil zanimanje, saj ga številni vidijo kot enega redkih mladih kolesarjev, ki bi lahko v prihodnosti ogrozili prevlado Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda.

Paul Seixas | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ena najpomembnejših pripravljalnih dirk pred Tourom, bo zanj pomemben test pred vrhuncem sezone, predvsem z vidika forme, regeneracije in primerjave z lani. A Seixas ne skriva, da ga zanima precej več kot le dober občutek.

Tour Auvergne-Rhône-Alpes (nekdanji Kriterij po Dofineji) bo trajal od 7. do 14. junija 2026. Na provizorični startni listi sta tudi Gal Glivar (Alpecin - Premier Tech) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

"Ta teden bo zame pomemben, saj bom lahko primerjal občutke, predvsem pri regeneraciji, z lanskimi, ko sem bil osmi. Na cestah, ki jih zelo dobro poznam, v svoji domači regiji, grem po zmago," je samozavestno napovedal.

Ob tem poudarja, da je dirka tudi pomemben del priprav na julijski Tour de France. "Hkrati želim nadgraditi napredek in izhodišča, ki smo jih z ekipo zgradili od začetka leta, s pogledom proti Dirki po Franciji," je dodal.

Na dirke se vračata Del Toro in Ayuso

Čeprav na dirko prihaja z visokimi ambicijami, se zaveda, da ga v boju za vrh čaka izjemno zahtevna naloga. Na štartu bodo tudi močni tekmeci za skupno zmago, med njimi Isaac Del Toro (UAE Emirates) in Juan Ayuso (Lidl-Trek), trasa z več gorskimi etapami pa bo hitro pokazala, kdo je pred Tourom že na dostojni ravni.

Francoski najstnik bo na domačih cestah nedvomno deležen ogromne pozornosti in navijaške podpore, s pričakovanim dvigom rezultatov pa bodo rasli tudi apetiti javnosti in njihova pričakovanja. Za zdaj se zdi, da samozavestnemu mladeniču pritisk ne jemlje poguma. Prav nasprotno, kot da bi ga še dodatno gnal naprej.

Zakaj Tour Auvergne-Rhône-Alpes in ne Kriterij po Dofineji? 

Razlog za spremembo imena dirke je vse tesnejša povezanost in vse večja podpora francoske regije Auvergne-Rhône-Alpes, ki je v zadnjih letih postala osrednji prostor ene najpomembnejših pripravljalnih dirk pred Tourom.

Preberite še:

Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaard poslal jasno sporočilo, ki ga Pogačar ni mogel prezreti
Jai Hindley Primož Roglič
Sportal Bo Rogličeva ekipa potegnila potezo? Giro je spremenil vse.
Red Bull Bora hansgrohe
Sportal Fotografija Red Bull – BORA hansgrohe je izginila, skrivnost pa ostaja
Tadej Pogačar Paul Seixas
Sportal Francoski čudežni deček Pogačarju in Jonasu poslal sporočilo pred Tourom
Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaard vendarle prehitel Pogačarja

Paul Seixas Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tour de France Tour de France Tour Auvergne-Rhône-Alpes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.