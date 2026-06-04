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Avtor:
J. L.

Četrtek,
4. 6. 2026,
10.02

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Mauro Gianetti Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji

Četrtek, 4. 6. 2026, 10.02

23 minut

Pogačar je dobro videl, kaj je Vingegaard naredil na Giru

Avtor:
J. L.

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Tadej Pogačar Jonas Vingegaard | Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard blestita v tem koledarskem letu. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard blestita v tem koledarskem letu.

Foto: Guliverimage

Medtem ko je Jonas Vingegaard trdo delal za skupno zmago na Giru d'Italia, je slovenski šampion in številka 1 svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar zavzeto treniral na višini v Sierri Nevadi. A kot je za Cyclingnews dejal vodja ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti, predstave Danca na Giru niso spregledali. "Tadej je gledal Giro in videl, kako dober je Jonas," je med drugim dejal Gianetti.

Osrednja favorita za skupno zmago na največji dirki Tour de France Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard vsak na svoj način preživljata čas do štarta v Barceloni, ki bo 4. julija.

Slovenski kolesarski zvezdnik je spomladi dirkal na klasikah in pokoril tekmece še na etapni dirki po Romandiji, medtem ko se je Danec odločil za zanj pričakovan ritem. Priprave za Tour de France so zaobjele tri etapne dirke: Pariz–Nica, Dirka po Kataloniji in Giro d'Italia. Vse tri dirke je Jonas dobil. In ker nista imela nobenih težav s poškodbami, se obeta prava poslastica na dirki vseh dirk.

Tadej Pogačar na generalko pred Tourom še čaka – sredi junija bo nastopil na Dirki po Švici. Zadnje tedne je preživel na višinskih pripravah v Sierri Nevadi, daleč od dirkaškega vrveža, a to ne pomeni, da kolesarskega dogajanja ni spremljal.

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Pri UAE Team Emirates-XRG ne skrivajo, da so dobro spremljali predstavo danskega zvezdnika na Giru d'Italia. "Tadej je gledal Giro in videl, kako dober je bil Jonas," je za Cyclingnews dejal vodja ekipe Mauro Gianetti.

Vingegaard poslal jasno sporočilo

Vingegaard je z zmago na Giru dopolnil zbirko zmag na vseh treh največjih tritedenskih dirkah. Po Touru in Vuelti je zdaj osvojil še Giro, kar je uspelo le peščici kolesarjev.

Predstave Jonasa Vingegaarda na Giru je podrobneje spremljala tako ekipa Tadeja Pogačarja kot tudi sam slovenski kolesarski šampion. | Foto: Guliverimage Predstave Jonasa Vingegaarda na Giru je podrobneje spremljala tako ekipa Tadeja Pogačarja kot tudi sam slovenski kolesarski šampion. Foto: Guliverimage

Vingegaard je deloval suvereno, Gianetti pa ob tem ne dela drame, a tudi ne podcenjuje opozorila iz Italije. "Seveda smo ga imeli na očeh, a bolj smo osredotočeni nase. Tadej trdo dela in je osredotočen na pripravo za Tour. Vemo, da moramo biti pripravljeni. Pripravljeni na trdo dirkanje. Potem pa bo odločila cesta," je povedal Italijan.

Pogačar najprej v Švico, nato v Barcelono

Pogačar se bo pred Tourom udeležil Dirke po Švici, nato pa je na vrsti že Barcelona, kjer se bo sloviti Tour de France 4. julija začel z ekipnim kronometrom.

Boj za rumeno majico se bo začel že v Barceloni. | Foto: Reuters Boj za rumeno majico se bo začel že v Barceloni. Foto: Reuters

Že začetek bo zato pomemben, sploh ker bodo prav vse tri uvodne etape v Španiji imele svojo konotacijo. Pri ekipnem kronometru se lahko sekunde hitro naberejo, v drugi etapi bodo v Barceloni pred ciljem trije vzponi na Montjuic, tretja etapa pa se bo končala že v Franciji z vzponom tretje kategorije, ki bo sledil dvema španskima prve in tretje kategorije. Ob pogledu na spored se nam torej že na začetku Toura obeta pravi spektakel.

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