Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Torek,
2. 6. 2026,
8.37

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
Red Bull - BORA - hansgrohe Remco Evenepoel Primož Roglič Primož Roglič Florian Lipowitz Specialized Tour de France Tour de France Dirka po Franciji

Torek, 2. 6. 2026, 8.37

4 minute

Izbrisana fotografija razkrila novo orožje za Red Bull - BORA - hansgrohe?

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Red Bull Bora hansgrohe | Ali bodo pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe kmalu predstavili novo kolo? (kolaž je bil narejen s pomočjo UI). | Foto Ana Kovač, X

Ali bodo pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe kmalu predstavili novo kolo? (kolaž je bil narejen s pomočjo UI).

Foto: Ana Kovač, X

Remco Evenepoel, Primož Roglič, Florian Lipowitz in njihovi moštveni kolegi pri Red Bull – BORA – hansgrohe bi lahko kmalu sedeli na novem kolesu. V Sierra Nevadi so namreč opazili črno kolo, ki naj bi bilo novi Specialized Tarmac SL9. Najprej se je pojavilo na fotografiji ekipnega avtomobila, nato je fotografija izginila. A skrivnosti ni več mogoče povsem skriti.

Kolesarji Red Bull-BORA-hansgrohe so v zadnjem obdobju preživeli na pripravah v Sierra Nevadi, kjer so se pripravljali na Tour de France. Na enem od treningov je bil na sporedu tudi moštveni kronometer, ob tem pa je ekipni fotograf Maximilian Fries na Instagramu objavil fotografijo, ki je hitro vzbudila pozornost.

Na strehi spremljevalnega vozila je bilo namreč črno kolo. Po poročanju belgijskega HLN naj bi šlo za prototip novega Specialized Tarmac SL9.

Tadej Pogačar Paul Seixas
Sportal Francoski čudežni deček Pogačarju in Jonasu poslal sporočilo pred Tourom

Fotografija je bila nato hitro odstranjena, kar je vse skupaj le še dodatno zavilo v tančico skrivnosti.

Lipowitz opažen z istim kolesom

A se je hitro našel nov posnetek, na katerem je videti, kako Florian Lipowitz med pripravami v Sierra Nevadi kolesari na enakem črnem kolesu, kot je bilo pred tem vidno na strehi ekipnega avtomobila.

Aktualni Tarmac SL8 je bil predstavljen leta 2023, med svetovnim prvenstvom v Glasgowu. Če Specialized res pripravlja naslednika, bi bila predstavitev ob Touru de France logičen trenutek. Tour de France je za proizvajalce koles največji oder in najmočnejša reklamna izložba. Kar na Touru vozijo zvezdniki, kmalu postane predmet želja številnih rekreativcev.

Novo orožje pred Tourom?

Za Red Bull-BORA-hansgrohe bi novo kolo prišlo v zanimivem trenutku. Ekipa ima namreč velike ambicije za Tour de France, kjer se bo skušalo zoperstaviti zmagovalcema zadnjih petih Dirk po Franciji Tadeju Pogačarju in Jonasu Vingegaardu.

Ni pa še znano, v kakšni sestavi bodo dejansko odpotovali na štart Toura, ki bo letos v Barceloni. Jasno je, da bosta to zagotovo Remco Evenepoel in Florian Lipowitz, medtem ko slovenski šampion Primož Roglič te tritedenske dirke na začetku leta ni imel v načrtih. A se šušlja, da bi se lahko tudi to spremenilo in bi ga lahko morda spet videli na delu na največji francoski kolesarski pentlji.

Bogdan Fink
Sportal Fink: Živimo v znanstveni fantastiki, a tudi nevarni iluziji
Red Bull - BORA - hansgrohe Remco Evenepoel Primož Roglič Primož Roglič Florian Lipowitz Specialized Tour de France Tour de France Dirka po Franciji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.