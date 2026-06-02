Remco Evenepoel, Primož Roglič, Florian Lipowitz in njihovi moštveni kolegi pri Red Bull – BORA – hansgrohe bi lahko kmalu sedeli na novem kolesu. V Sierra Nevadi so namreč opazili črno kolo, ki naj bi bilo novi Specialized Tarmac SL9. Najprej se je pojavilo na fotografiji ekipnega avtomobila, nato je fotografija izginila. A skrivnosti ni več mogoče povsem skriti.

Kolesarji Red Bull-BORA-hansgrohe so v zadnjem obdobju preživeli na pripravah v Sierra Nevadi, kjer so se pripravljali na Tour de France. Na enem od treningov je bil na sporedu tudi moštveni kronometer, ob tem pa je ekipni fotograf Maximilian Fries na Instagramu objavil fotografijo, ki je hitro vzbudila pozornost.

Na strehi spremljevalnega vozila je bilo namreč črno kolo. Po poročanju belgijskega HLN naj bi šlo za prototip novega Specialized Tarmac SL9.

Fotografija je bila nato hitro odstranjena, kar je vse skupaj le še dodatno zavilo v tančico skrivnosti.

Lipowitz opažen z istim kolesom

A se je hitro našel nov posnetek, na katerem je videti, kako Florian Lipowitz med pripravami v Sierra Nevadi kolesari na enakem črnem kolesu, kot je bilo pred tem vidno na strehi ekipnega avtomobila.

Aktualni Tarmac SL8 je bil predstavljen leta 2023, med svetovnim prvenstvom v Glasgowu. Če Specialized res pripravlja naslednika, bi bila predstavitev ob Touru de France logičen trenutek. Tour de France je za proizvajalce koles največji oder in najmočnejša reklamna izložba. Kar na Touru vozijo zvezdniki, kmalu postane predmet želja številnih rekreativcev.

Novo orožje pred Tourom?

Za Red Bull-BORA-hansgrohe bi novo kolo prišlo v zanimivem trenutku. Ekipa ima namreč velike ambicije za Tour de France, kjer se bo skušalo zoperstaviti zmagovalcema zadnjih petih Dirk po Franciji Tadeju Pogačarju in Jonasu Vingegaardu.

Ni pa še znano, v kakšni sestavi bodo dejansko odpotovali na štart Toura, ki bo letos v Barceloni. Jasno je, da bosta to zagotovo Remco Evenepoel in Florian Lipowitz, medtem ko slovenski šampion Primož Roglič te tritedenske dirke na začetku leta ni imel v načrtih. A se šušlja, da bi se lahko tudi to spremenilo in bi ga lahko morda spet videli na delu na največji francoski kolesarski pentlji.