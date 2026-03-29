Danski kolesar Jonas Vingegaard je dobil dirko po Kataloniji. V zadnji etapi po Barceloni in z večkratnimi vzponi na hrib Montjuic je brez težav ubranil vse napade Red Bull-BORA-hansgrohe in pred naslednjim ciljem sezone, nastopom na italijanskem Giru, vpisal drugo več etapno zmago v sezoni.

Vingegaard je prvič nastopil na dirki po Kataloniji in bil zlasti na gorskih etapah brez konkurence. Dobil je obe najtežji, vključno z sobotno, ko je še povečal naskok pred zasledovalci.

Kolesar Visme na Montjuicu ni imel težav s tekmeci, predvsem članoma Red Bull-BORA-hansgrohe, Belgijcem Remcom Evenepoelom in Nemcem Florianom Lipowitzom, ki sta branila zmago Primoža Rogliča iz 2025. Evenepoel je poskusil že v tretjem od sedmih krogov, vendar mu je Vingegaard sledil kot senca.

Odločitev o zmagovalcu etape je padla v sprintu, v katerem se je najbolje odrezal Avstralec Brady Gilmore, ki je ekipi NSN in svojemu šefu, nekdanjemu španskemu nogometnemu zvezdniku Andresu Iniesti, ki je dirko spremljal v moštvenem vozilu, prinesel drugo zmago ta teden.

Na trasi, kjer se bo čez manj kot 100 dni začela dirka po Franciji, letošnji prvi etapi Toura bosta namreč potekali v okolici Barcelone, je Gilmore za seboj pustil Francoza Doriana Godona in Evenepoela. V skupnem seštevku je drugouvrščeni Lenny Martinez iz Francije zaostal minuto in 22 sekund, Lipowitz pa še dodatnih osem sekund.

Vingegaard je sezono 2026 odprl z dvema naslovoma na večetapnih dirkah. Tudi na Paris-Nice je dobil dve etapi in na koncu najbližjega zasledovalca premagal z najvišjo razliko v zadnjih 80 letih. Naslednji dirki v njegovem koledarju sta Giro in Tour. Italijanskega kroga še ni osvojil, z zmago bi postal šele prvi kolesar po Chrisu Froomu z naslovi na vseh treh velikih dirkah, na Touru pa je bil najboljši 2022 in 2023.

Dirko sta končala dva Slovenca, Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) je bil skupno 47., Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) 74., Matevž Govekar (Bahrain Victorious) pa je odstopil v zadnji etapi.

Preberite še: