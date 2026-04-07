Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Volitve 2026 parlamentarne volitve SDS Državna volilna komisija

Torek, 7. 4. 2026, 6.16

Pred DVK najnovejši ugovor SDS in potrjevanje izida parlamentarnih volitev

Foto: Ana Kovač

Če bo DVK potrdila uradni izid volitev, skladno z rokovnikom se danes izteče rok za to, bo sledila objava v uradnem listu. 

Državna volilna komisija (DVK) bo na današnji seji obravnavala ugovor SDS na izvedbo volitev, med drugim v tujini. Pred člani DVK pa bo tudi predlog zapisnika o ugotovitvi izida državnozborskih volitev 22. marca. Po potrditvi izida in objavi v uradnem listu bo predsednica republike Nataša Pirc Musar lahko sklicala ustanovno sejo novega sklica DZ.

Na letošnjih državnozborskih volitvah je bilo po za zdaj še delnih neuradnih izidih DVK oddanih 1.190.819 glasovnic. Volilna udeležba je bila 70,25-odstotna.

Volivci so po teh izidih najvišjo, 28,66-odstotno podporo, namenili Gibanju Svoboda, kar ji je prineslo 29 poslanskih mandatov. Tik za petami ji je s 27,88 odstotka oz. 28 poslanskimi mandati SDS. Preboj v DZ pa je uspel še skupni listi NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča, ki je osvojila devet poslanskih mandatov, SD in Demokratom Anžeta Logarja s po šestimi poslanci ter skupni listi Levice in Vesne ter stranki Resni.ca s po petimi poslanci.

Ugovor na izvedbo volitev v tujini

Še pred tem bodo člani imeli na mizi tudi nov ugovor SDS, ki ga je ta minuli teden podala na izvedbo volitev, med drugim v tujini. Menijo, da so se nepravilnosti pojavile med drugim pri izvajanju volitev v Buenos Airesu, pri določitvi predčasnih volišč, imenovanju namestnikov predsednikov okrajnih volilnih komisij in pri hrambi glasovnic pri predčasnem glasovanju.

Če bo DVK potrdila uradni izid volitev, skladno z rokovnikom se danes izteče rok za to, bo sledila objava v uradnem listu. 

Predsednica republike pa bo zatem lahko podpisala ukaz o sklicu prve seje desetega sklica DZ. Ta bo po napovedih v petek.

Po sklicu seje bodo na sestanku začasnih vodij poslanskih skupin pri aktualni predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič stekle priprave na izvedbo konstitutivne seje.

Ne spreglejte
