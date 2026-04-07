Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
7. 4. 2026,
8.53

40 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
black hawk Sestrelitev orožje vojska letalo ZDA Iran

Torek, 7. 4. 2026, 8.53

40 minut

Iran: Zasegli smo ameriške dokumente, strelivo in orožje iz sestreljenega letala #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,40

Po sestrelitvi ameriškega letala C-130 in dveh helikopterjev, ki naj bi sodelovali v akciji reševanja člana posadke sestreljenega ameriškega lovca F-15, je iranska televizija objavila posnetke več dokumentov, ki so jih odkrili v razbitinah ameriškega transportnega letala.

Vojaško transportno letalo C-130 in dva helikopterja black hawk so iranske sile v južnem Isfahanu zadele v nedeljo. Reševalna akcija je bila po navedbah Irancev neuspešna, državni mediji pa so objavljali posnetke gorečih razbitin sredi puščave.   

V najnovejšem posnetku iranske oblasti trdijo, da so v zgorelih razbitinah našle številne dokumente, med drugim tudi kreditne kartice, ki so pripadali ameriškim silam, ter tudi večjo količino orožja in streliva.

Ameriški predsednik Donald Trump je po incidentu v nedeljo sporočil, da so člana posadke rešili, ameriški obveščevalci pa trdijo, da je ameriška vojska sama razstrelila letala, da bi iranski vojski preprečila dostop do ameriške vojaške tehnologije. 

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.