Po sestrelitvi ameriškega letala C-130 in dveh helikopterjev, ki naj bi sodelovali v akciji reševanja člana posadke sestreljenega ameriškega lovca F-15, je iranska televizija objavila posnetke več dokumentov, ki so jih odkrili v razbitinah ameriškega transportnega letala.

Vojaško transportno letalo C-130 in dva helikopterja black hawk so iranske sile v južnem Isfahanu zadele v nedeljo. Reševalna akcija je bila po navedbah Irancev neuspešna, državni mediji pa so objavljali posnetke gorečih razbitin sredi puščave.

V najnovejšem posnetku iranske oblasti trdijo, da so v zgorelih razbitinah našle številne dokumente, med drugim tudi kreditne kartice, ki so pripadali ameriškim silam, ter tudi večjo količino orožja in streliva.

Ameriški predsednik Donald Trump je po incidentu v nedeljo sporočil, da so člana posadke rešili, ameriški obveščevalci pa trdijo, da je ameriška vojska sama razstrelila letala, da bi iranski vojski preprečila dostop do ameriške vojaške tehnologije.