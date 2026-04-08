Zgodovinska tekma slovenskih vaterpolistov, strelski šov v prvem polčasu proti Nemčiji

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na svoji prvi tekmi v zgodovini na svetovnem pokalu divizije 2 s 15:22 (5:5, 5:6, 2:6, 3:5) priznala premoč Nemčiji. Na turnirju na Malti bo v predtekmovanju igrala še S Slovaško in Gruzijo.

Igralci obeh ekip so v prvem polčasu prikazali pravi strelski šov. Že v prvi četrtini je padlo deset golov, po pet na vsaki strani. Krstnega za Slovenijo v svetovnem pokalu je prispeval Marcel Lipnik. Po golu Naceta Štromajerja za vodstvo z 2:1 so Nemci zabili štirikrat zaporedoma, a varovanci Mirka Vičevića so se do prvega odmora vrnili v igro.

Slovenija : Nemčija 15:22 (5:5, 5:6, 2:6, 3:5) Bazen Cottonera, sodnika: Berišvili (Gruzija), Anglieri (Malta). Slovenija: Smolič, Stefanović, Šantak 1, Čanč, Ćetković, Lipnik 2, N. Štromajer 3, Fičur 1, Cerar 3, Troppan 2, Potočnik 1, Udovč, Kirasič 1, B. Štromajer 1. Selektor: Vičević.



Nemčija: Benke, Andruszkiewicz 5, L. Metten, Božić 4, Dolff, Strelezkij 6, Chiru, Simić 1, E. Metten 2, Schipper, Gansen 4, Spittanik, Bruns, Bauer. Selektor: Radović.

V drugi četrtini so Nemci ves čas držali prednost gola ali dveh, njihov kapetan Denis Strelezkij pa je poskrbel, da so na menjavo strani odšli z minimalno prednostjo 11:10.

V drugem delu tretje četrtine so nato Nemci prvič prišli do konkretnejše prednosti, v zadnjih osmih minutah pa jo še nekoliko povečali in prišli do prve zmage na turnirju.

Pri Nemčiji je kapetan Strelezkij zabil šest golov, pri Sloveniji pa sta bila strelsko najuspešnejša Nace Štromajer in Aleksander Cerar s tremi goli.

Slovenijo v sredo ob 15. uri čaka drugi dvoboj ligaškega dela s Slovaško.