Četrtek, 19. 2. 2026, 9.00
18 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, finale in tekma za bron (ž)
Še zadnji dejanji: znova na vrhu Kanadčanke ali se bodo tja vrnile Američanke?
Na sporedu je zadnji dan olimpijskega turnirja za hokejistke. Za naslov olimpijskih prvakinj se bodo v ponovitvi zadnjega finala ob 19.10 pomerile branilke naslova Kanadčanke in Američanke. Pred štirimi leti so prve v finalu slavile s 3:2. Reprezentanci sta se v Milanu pomerili že v predtekmovanju, ko so bile s kar 5:0 boljše Američanke. Še pred tem si bodo v boju za bron ob 14.40 nasproti stale Švedinje in Švicarke.
Ženski hokejski turnir, finale in tekma za bron
Četrtek, 19. februar
Preberite še: