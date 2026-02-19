Še zadnji dejanji: znova na vrhu Kanadčanke ali se bodo tja vrnile Američanke?

Na sporedu je zadnji dan olimpijskega turnirja za hokejistke. Za naslov olimpijskih prvakinj se bodo v ponovitvi zadnjega finala ob 19.10 pomerile branilke naslova Kanadčanke in Američanke. Pred štirimi leti so prve v finalu slavile s 3:2. Reprezentanci sta se v Milanu pomerili že v predtekmovanju, ko so bile s kar 5:0 boljše Američanke. Še pred tem si bodo v boju za bron ob 14.40 nasproti stale Švedinje in Švicarke.