Avtor:
Sportal

Četrtek,
19. 2. 2026,
9.00

Osveženo pred

18 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 hokej olimpijski hokejski turnir

Četrtek, 19. 2. 2026, 9.00

18 minut

ZOI, Milano, hokejski turnir, finale in tekma za bron (ž)

Še zadnji dejanji: znova na vrhu Kanadčanke ali se bodo tja vrnile Američanke?

Avtor:
Sportal

Kanada : ZDA | Za zlato bodo v ponovitvi zadnjega finala obračunale branilke naslova Kanadčanke in Američanke. Zadnje so na medsebojni tekmi v predtekmovanju zmagale s kar 5:0. | Foto Reuters

Za zlato bodo v ponovitvi zadnjega finala obračunale branilke naslova Kanadčanke in Američanke. Zadnje so na medsebojni tekmi v predtekmovanju zmagale s kar 5:0.

Foto: Reuters

Na sporedu je zadnji dan olimpijskega turnirja za hokejistke. Za naslov olimpijskih prvakinj se bodo v ponovitvi zadnjega finala ob 19.10 pomerile branilke naslova Kanadčanke in Američanke. Pred štirimi leti so prve v finalu slavile s 3:2. Reprezentanci sta se v Milanu pomerili že v predtekmovanju, ko so bile s kar 5:0 boljše Američanke. Še pred tem si bodo v boju za bron ob 14.40 nasproti stale Švedinje in Švicarke.

hokej ZOI ZDA Švedska Quinn Hughes
Sportal Drama: po Kanadi sta se v podaljšku rešili tudi Finska in ZDA

Ženski hokejski turnir, finale in tekma za bron

Četrtek, 19. februar

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 hokej olimpijski hokejski turnir
