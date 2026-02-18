Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Kamil Stoch smučarski skoki

Sreda, 18. 2. 2026, 9.03

17 minut

Najverjetneje bo ostal povezan s skoki

Kamil Stoch skakalnega znanja noče zadržati zase

Kamil Stoch | Kamil Stoch je po koncu svojih zadnjih olimpijskih iger spregovoril tudi o prihodnosti. | Foto Reuters

Kamil Stoch je po koncu svojih zadnjih olimpijskih iger spregovoril tudi o prihodnosti.

Foto: Reuters

Za poljskim šampionom Kamilom Stochom so zadnje olimpijske igre, saj po sezoni končuje bogato kariero. In če se je dolgo izogibal pogovorom o prihodnosti, je v Predazzu s poljskimi mediji delil nekaj razmišljanj o tem, kam naj bi ga pot zanesla.

Gorazd Pogorelčnik
Sportal Vodja panoge: Športniki v reprezentanci sami odločijo, ali s temi ljudmi želijo delati ali ne

Poljski skakalni tabor ima po koncu nastopov v Predazzu precej razlogov za zadovoljstvo. Nihče ni pričakoval, da bo mladi up Kacper Tomasiak osvojil kar tri odličja: srebrno na posamični tekmi na normalni skakalnici, bronasto na veliki in srebrno na tekmi dvojic. Najstnika so po zadnji kolajni, ki jo je priboril s Pawlom Waskom, počastili v poljski hiši, kjer je veliko pozornosti požel tudi poslavljajoči se velikan tega športa Kamil Stoch.

"Mislim, da tega znanja ne bi smel zadržati zase"

38-letnik je v Italiji nastopil na šestih olimpijskih igrah, svojih zadnjih na bogati športni poti, ki jo bo končal marca v Planici. Ob slovesu od tekmovanja pod petimi krogi je v pogovoru s poljskimi novinarji pogledal v prihodnost.

"Po koncu kariere se vidim v novi vlogi. Morda ne nujno kot trener ali menedžer, a zavedam se, da sem v vseh teh letih kot skakalec nabral ogromno izkušenj. Znašel sem se v različnih položajih. Od tega, da sem bil na samem vrhu, do tega, da sem bil na samem dnu in tudi nekje na sredini. Vem, kako je pasti in kako se je vrniti na vrh. Mislim, da tega znanja ne bi smel zadržati zase. Želim ga deliti," so pri sport.pl povzeli Poljakove besede.

"Vem, kako je pasti in kako se je vrniti na vrh. Mislim, da tega znanja ne bi smel zadržati zase. Želim ga deliti." | Foto: Reuters "Vem, kako je pasti in kako se je vrniti na vrh. Mislim, da tega znanja ne bi smel zadržati zase. Želim ga deliti." Foto: Reuters

Izkušnje bi delil s trenerji

Stoch z ženo Ewo že več kot desetletje vodi Evenement Zakopane Sports Club, s katerim želijo olajšati in spodbujati partnersko sodelovanje med športniki in poslovnimi institucijami. Klub sledi razmišljanju, da pravilno načrtovane in izvedene aktivnosti športnega trženja dajejo športnikom občutek varnosti in podporo pri uresničevanju načrtov, hkrati pa poslovnim partnerjem omogočajo doseganje njihovih trženjskih in prodajnih ciljev. Stoch ob tem dodaja, da bi svoje izkušnje rad delil s trenerji.

Domen Prevc
Sportal Kaj se je zgodilo Domnu Prevcu?

"Dokaz so uspehi, ki pridejo tudi takrat, ko nas mnogi odpišejo"

V pogovoru za poljske medije je beseda nanesla tudi na trenutne razmere v poljskih smučarskih skokih. "Ni popolnega sistema, ki bi deloval v vseh okoliščinah. Vsak ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Verjamem pa, da ima sistem na Poljskem veliko možnosti za uspeh in odlične obete. Dokaz so uspehi, ki pridejo tudi takrat, ko nas mnogi odpišejo in razglasijo konec poljskih smučarskih skokov. Potem pa se izkaže, da ta disciplina lahko ponovno zaživi," je prepričan Poljak.

Ta je v Predazzu na manjši napravi z 38. mestom ostal brez finala, na veliki skakalnici pa ob svojem zadnjem olimpijskem nastopu osvojil 21. mesto.

Z olimpijskih iger ima štiri kolajne, trikrat je bil posamični olimpijski prvaki, enkrat pa je z ekipo osvojil bron.

