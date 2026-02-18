Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Sreda,
18. 2. 2026,
21.30

Liga ICE, 18. februar

Olimpija se je vrnila z zmago s sedmimi goli

M. P., Pe. M.

HK Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals | Foto Aleš Fevžer

Olimpija gosti Dunajčane.

Foto: Aleš Fevžer

Redni del hokejske lige ICE se bliža koncu. Hokejisti HK Olimpija, ki so si že zagotovili napredovanje, so gostili Dunajčane in zmagali s 7:5, potem ko so že v prvi tretjini povedli s 3:0. Tekmo so zaradi poškodb izpustili prvi vratar Lukaš Horak, Miha Beričič, Clayton Kirichenko in Bine Mašič. Do konca rednega dela jih čakajo še štiri tekme.

Sportal V živo: Kanada in Finska v polfinale šele v podaljšku, kaj pa ZDA?

Za Ljubljančane je konec olimpijskega tekmovalnega premora,  odigrali so prvo tekmo po 17 dneh. V Tivoli so prišli Dunajčani, ki so trenutno sedmi in si bodo vstopnico za končnico poskušali zagotoviti v dodatnih bojih.

Prva šesterica se bo po rednem delu (48 tekem) neposredno uvrstila v četrtfinale. To bodo Celovec, Gradec, Salzburg, Bolzano, Olimpija in Pustertal, ki teoretično še ni potrdil končnice, a je tik pred tem. Moštva med sedmim in desetim mestom se bodo v dodatnih bojih pomerila za preostali četrtfinalni vozovnici. Za tiste, ki bodo redni del končali za prvo deseterico, bo sezone čez deset dni konec.

Olimpija je bila pred sredinim obračunom peta in še vedno v igri za prvo četverico, ki bo imela v četrtfinalu prednost domačega terena.

ICEHL, 18. februar:

Lestvica:

