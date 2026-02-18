Olimpija se je vrnila z zmago s sedmimi goli

Redni del hokejske lige ICE se bliža koncu. Hokejisti HK Olimpija, ki so si že zagotovili napredovanje, so gostili Dunajčane in zmagali s 7:5, potem ko so že v prvi tretjini povedli s 3:0. Tekmo so zaradi poškodb izpustili prvi vratar Lukaš Horak, Miha Beričič, Clayton Kirichenko in Bine Mašič. Do konca rednega dela jih čakajo še štiri tekme.

Za Ljubljančane je konec olimpijskega tekmovalnega premora, odigrali so prvo tekmo po 17 dneh. V Tivoli so prišli Dunajčani, ki so trenutno sedmi in si bodo vstopnico za končnico poskušali zagotoviti v dodatnih bojih.

Prva šesterica se bo po rednem delu (48 tekem) neposredno uvrstila v četrtfinale. To bodo Celovec, Gradec, Salzburg, Bolzano, Olimpija in Pustertal, ki teoretično še ni potrdil končnice, a je tik pred tem. Moštva med sedmim in desetim mestom se bodo v dodatnih bojih pomerila za preostali četrtfinalni vozovnici. Za tiste, ki bodo redni del končali za prvo deseterico, bo sezone čez deset dni konec.

Olimpija je bila pred sredinim obračunom peta in še vedno v igri za prvo četverico, ki bo imela v četrtfinalu prednost domačega terena.

