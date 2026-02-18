Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Sreda,
18. 2. 2026,
10.39

14 minut

Val di Fiemme

Nepričakovan obiskovalec na olimpijski progi med preizkušnjo tekačic

R. Sp.

smučarski tek, ZOI | Smučarske tekačice je med kvalifikacijami ekipnega sprinta na progi obiskal kosmatinec. | Foto Guliverimage

Smučarske tekačice je med kvalifikacijami ekipnega sprinta na progi obiskal kosmatinec.

Foto: Guliverimage

Kvalifikacije tekačic v ekipnem sprintu na olimpijskih igrah so pripadle Švedinjama Jonni Sundling in Maji Dahlqvist, a največ pozornosti je pritegnil nepričakovan pasji obiskovalec na progi.

