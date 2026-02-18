Kvalifikacije tekačic v ekipnem sprintu na olimpijskih igrah so pripadle Švedinjama Jonni Sundling in Maji Dahlqvist, a največ pozornosti je pritegnil nepričakovan pasji obiskovalec na progi.

Ob prihodu v cilj je hrvaško in grško smučarsko tekačico proti ciljni črti pospremil štirinožec in ukradel kvalifikacijski šov ekipnega sprinta.

"Nisem se ga ustrašila, sem si pa mislila, kaj za vraga počne tukaj," je norveški NRK povzel besede ene od tekačic.

Foto: Guliverimage

"Najprej sem mislila, da je volk. Vse skupaj se mi je zdelo smešno in sem se samo nekoliko nasmejala," pa je kosmato družbo na progi komentirala druga olimpijka.

Foto: Guliverimage

V kvalifikacijah sta sodelovali tudi Slovenki Lucija Medja in Anja Mandeljc, ki se jima ni uspelo uvrstiti v finale.